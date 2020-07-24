台中好禮協會交棒 鄭人豪致力朝精緻邁進

由「台中市十大伴手禮」得獎業者所組成的民間團體「台中好禮協會」， 今(24)日假布英熊文化創藝美食會館辦理新、舊任理事長交接典禮，由「鯊魚挑嘴 」營運長鄭人豪接任第五屆理事長。

鄭人豪表示，前四任理事長將會務辦得可圈可點並打下深厚基礎，尤其是上一屆理事長陳順彰(阿聰師的糕餅主意)，更是協會永遠的學習的典範。

未來協會將舉辦更多的跨業結盟，並積極整合台中市各界資源進行橫向串聯，包含：台中律師公會、台中連鎖加盟協會、醫療體系、飯店旅遊體系、各商圈及農會體系等。

鄭人豪說，協會將帶領會員與不同領域相互結合，產出一加一大於二的效益，致力將協會打造成為「台中精品協會」，期許將來深耕台灣、並在國際舞台發光發熱。

台中好禮涵蓋產業廣泛，包含精品特色伴手禮、地方創意美食、文化傳承工藝等多樣類別，協會各業者平時專心於各自的產業研究發展、除了提升產品品質外，也勇於突破創新，推陳出新。