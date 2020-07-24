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陽明海運船隊升級 添兩艘萬TEU級新船

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）向希臘船東Costamare租入，並由船東委交中國揚子江造船廠量身打造全新1.1萬 TEU級貨櫃輪「和明輪」(YM Triumph) 及「衷明輪」(YM Truth) 將於7月及8月正式竣工交付，為陽明海運全球船隊增添競爭力；兩艘新船將投入THE聯盟航線營運，配合聯盟部署擴建航線網絡，提供亞洲往返美洲的高效率貨儎運送服務。

陽明海運表示，因應中長期營運發展，於2018至2019年間，透過與專業船東合作，以長期租入新造船舶方式布建14艘1.1萬 TEU級貨櫃輪，而「和明輪」 (YM Triumph) 及「衷明輪」(YM Truth) 為此系列首2艘交付之新船；該船型可裝載約1.26萬個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，此型船舶配備脫硫器並採用新型雙島式(twin-island)設計，可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，有利於做更彈性之航線配置規劃。

14艘1.1萬TEU級貨櫃輪將自2020年7月起至2022年第3季陸續交付，另2021年第2季前陽明海運另有10艘2800 TEU級自有貨櫃輪陸續加入營運。

隨新船逐步投入，可加速船隊汰舊換新，使整體船齡年輕化外，並達到節能省油及降低單位成本之綜效；同時透過船隊船型優化，有利於應變環保法規及國際情勢所造成的航運市場變化，多元化營運船隊發展，亦可有效擴展航線服務網絡，強化整體競爭力，提供客戶最優質的服務。

此系列首艘交付船舶「和明輪」(YM Triumph)將於7月31日投入THE聯盟亞洲往返美洲航線PN2，靠港依序為：新加坡(Singapore)、林查班(Laem Chabang)、蓋梅港(Cai Mep)、海防(Haiphong)、鹽田(Yantian)、塔科瑪(Tacoma)、溫哥華(Vancouver)、東京(Tokyo)、神戶(Kobe)、新加坡(Singapore)。

陽明海運 航線

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