全國電攜手恆隆行Dyson 助家扶基金會守護弱勢

恆隆行與全國電（6281）攜手發起愛心購物基金計畫，今（24）日宣布即日起至9月30日止，消費者於全台全國電子門市購買任一Dyson 主商品，恆隆行Dyson與全國電子即共同捐贈200元購物基金予家扶基金會，期望透過「你購物我捐款」的活動，號召全民響應公益，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，實質幫助弱勢家庭的生活所需，一起用愛接力守護弱勢。

長期關注社會弱勢兒童與家庭的家扶基金會服務經費主要來自於小額捐贈，在疫情影響下捐款金額相較往年減少三分之一，在服務的經費上捉襟見肘。全國電子期盼能延伸服務觸角，給予弱勢家庭更多關懷，與恆隆行Dyson共同發起『用愛接力 你購物我捐款』公益活動，讓消費者到全國電子購物更別具意義，消費還能同時為弱勢團體盡一份心力，用實際行動一起守護弱勢，讓需要幫助的人們也能重啟新生活。」

全國電累計今年上半年營收96.15億元，創歷年新高，年增7.81%。全國電表示，近期受天氣炎熱，加上破盤活動及振興三倍券等因素，預期7月業績比去年同期成長，dyson本就有助業績，此次雙方合作，可望顯現效益。他也說，全國電15到19日實施首波三倍券活動，小家電個品項及資通訊產品買氣升溫顯著，幾乎每天都有約三成以上成長，估計活動期間業績，較去年同期成長兩成以上，展望全年審慎樂觀。

恆隆行Dyson事業處處長董家彰指出：「進入後疫情時代，經濟影響民生的效應漸增，相對弱勢的家庭在生活上可能更加艱辛，恆隆行期望能善盡企業責任，貢獻一己之力，率先於7月初捐贈市值超過200萬的Dyson空氣清淨機、吸塵器與乾手機等產品，提供全台32個家扶中心據點使用，期待以自身資源投注，為志工及弱勢團體帶來更清淨舒適的服務環境。」

有鑑於弱勢家庭受疫情衝擊物資需求更大，恆隆行與全國電子聯手發起愛心購物基金計畫，以「用愛接力 你購物我捐款」的實際行動，將募得捐款轉化為受扶助家庭的購物基金，幫助更多弱勢渡難關。董家彰說，dyson業績今年至今每月成長，上半年表現不錯，整體業績成長約三成，希望延續到下半年，此波活動到9月底，銷售額預期能成長三成以上，業績可望破億，期許捐贈款項能超越第一波。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示：「在疫情影響下捐款或捐贈物資都相較往年減少，但民眾求助與服務對象卻漸增，社福團體很需要各大企業及社會大眾的愛心行動，很感謝這次恆隆行Dyson 與全國電子所發起的愛心購物基金計畫，希望在雙品牌的號召下，能夠幫助更多家庭募得愛心基金，得以添購弱勢家庭所需的家電物資。」。