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中鋼舉辦2020年全能智慧王夏令育樂營

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼全能智慧王夏令育樂營的學子們體驗VR科技後，同學們滿足的笑容(圖／中鋼公司提供)
中鋼全能智慧王夏令育樂營的學子們體驗VR科技後，同學們滿足的笑容(圖／中鋼公司提供)

為充實小港在地國小學童的暑假生活，提供多元化學習及健全身心發展的休閒育樂活動，也隨著國內新冠肺炎疫情在政府有效防疫控制下，已趨緩且相當穩定，中鋼攜手旗下中碳公司於7月20日至24日，分兩梯次假高雄中山國中共同舉辦2020年中鋼全能智慧王夏令育樂營，以該校培育科技人才特色為主軸，另加入科學及新興科技的課程，拓展學子們的視野，並養成主動學習與求知的習慣。

中山國中校長田佳立表示，該校成立自造教育及科技中心的目標係啟發學子善用知識，進一步改善生活，藉由一同動手做的方式讓每個孩子勇於接受挑戰，並樂在學習。今年雖有新冠肺炎之疫情，感謝中鋼公司及中碳公司兩家小港優質企業，仍秉持地方為重的精神來舉辦夏令育樂營活動，期待中山國中未來在教育方面能有更多機會與中鋼集團相互合作，一同培育與世界接軌的科技人才。

中鋼公司公共事務處長孫宏魁表示，今年參加夏令育樂營的學子共計100人，非常感謝中山國中的用心安排，一開始即以機器人開場舞揭開本次育樂營活動的序曲，展示出中山國中在科技與自造教育的優良成果，期許各位學子透過這本次活動可以學習更多科技的應用，體驗科技人們生活帶來的便利。中碳公司管理處長陳宜宏則表示，很榮幸能為地方教育盡一份心力，看到學校如此用心地規劃每項課程，相信每位學子都能滿載而歸。

這次夏令營活動課程多元有趣，內容包含美感、科學、能源、食安、VR科技等知識範疇，不僅讓學子們提早接觸108課綱，培養科技素養，也將自造教育與科學知識融入生活之中，以深化教育札根、落實在地特色的教學理念。

此外，中鋼長期致力於環境保護工作及配合政府推廣循環經濟，這次夏令營亦結合中鋼集團教育基金會安排的環境教育課程，除了讓學子們了解時下最夯的循環經濟與資源再利用等議題，也透過創意發想及動手做的學習方式，利用循環材料進一步製作成手工藝飾品，親身體認資源再利用的正確觀念。

教育是社會發展的基礎，也是百年大計，學童則是國家未來的主人翁，中鋼秉持與地方共存共榮理念，重視地方教育文化，每年都舉辦全能智慧王夏令營活動，除希望參與的小港區學子們度過一個充實有意義的暑假外，也期盼引領學子們從各項課程中找到自身的興趣，幫助日後之學習發展打下良好基礎，以善盡企業社會責任。

中山國中校長田佳立(最後1排左6)、中鋼公司處長孫宏魁(最後1排左5)、中碳公司處長陳宜宏(最後1排右6)與參加中鋼全能智慧王夏令育樂營的學子們合影(圖／中鋼公司提供)
中山國中校長田佳立(最後1排左6)、中鋼公司處長孫宏魁(最後1排左5)、中碳公司處長陳宜宏(最後1排右6)與參加中鋼全能智慧王夏令育樂營的學子們合影(圖／中鋼公司提供)

中鋼 中碳 夏令營

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