補教股卓越啟動填權息行情 股價攻頂

補教股卓越（2496）昨日進行除權息交易，不過，股價不漲反跌，今日盤中在逢低買盤介入下，股價一舉攻頂，來到65.6元，大步邁向填權息價位。卓越近兩年在教育事業布局採取更為積極策略發展，除穩固高中領域營運基礎，並積極拓展國中、國小領域營收規模持續放大，看好聚焦幼兒、小學STEAM教育領域明星課程「陳立小學堂」業務對於集團整體營運貢獻逐步提升。

卓越繼陳立小學堂七期旗艦校開幕招生，陸續於6月、7月與長頸鹿美語豐原分校的「人仁資優文化事業有限公司」、長頸鹿美語太平新光分校、台中私立圓明傳幼兒園簽訂合作備忘錄，計畫將導入陳立小學堂系列課程，緊接著也將陸續展開「大師面對面」等活動，藉由專業講座、推展課程理念等。卓越表示，合盟校深耕在地，且鄰近國小學區，有助帶動學生人數穩健成長。

面對新世代學習浪潮，卓越表示，陳立小學堂品牌課程包含STEMath思維數學、WeSchool科學動手做等，強調素養教育的提升、跨領域的學習，是穩健型補教業者尋求突破的關鍵亮點。陳立小學堂業務拓展上，除彰化愛因斯坦實驗國中小學於今年2月開學後，全校導入陳立小學堂的STEMath課程，目前中部也有多所私人小學亦陸續洽談合作正式課程及暑假營隊。

卓越表示，針對旗下陳立小學堂業務布局上，將以中部陳立小學堂親子共學旗艦店為起點，謹慎有節奏地往其它明星學區擴點或尋找合作校區，打造集團營運新一成長引擎。