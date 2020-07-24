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信昌化來到天花板價 股價平盤

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

信昌化（4725）將被母公司台泥以每股18元公開收購，未來準備下市，今（24）日盤中股價最高來到17.9元，股價接近收購天花板價格，陷入平盤狀態。

24日盤中買賣價格相當接近，委買價位主要集中在17.85元及17.8元，至於委賣價格則以17.9元最多。

信昌化週一（20日）減資後新股重新上市，受惠台泥公開收購消息，股價漲停多日，但近兩個交易日隨著越靠近天花板價格，明顯量縮。

根據台泥公告，預訂公開收購期間自7月20日起至9月7日止。

因大陸石化產能大增，導致石化產品價格下滑，信昌化連年虧損，自2012年至今，僅2018年有獲利。減資前去年至今，又面臨美中貿易戰、新冠肺炎疫情等衝擊，營運面臨更嚴峻挑戰，首季稅後虧損達 3.43 億，台泥決定收購信昌化，並讓其下市，未來不排除出售其股權或資產。

近期類似案例還有台驊，大聯大6月底宣布以28元收購台驊20％股權，推升一波股價成長，也面臨天花板價格挑戰，但受惠新冠肺炎疫情帶動全球航空空運市場，台驊第2季營收明顯成長，單季累計營收38.76億元，年增37.5%，第3季展望持續看旺。在基本面支撐下，讓台驊成功突破28元，今天盤中小跌0.5%，股價來到29元。

台泥 台驊

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