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三井林口二期 未來將聚焦國際親子數位娛樂

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
台灣三井不動產董事長下町一朗。記者何秀玲/攝影
台灣三井不動產董事長下町一朗。記者何秀玲/攝影

由台灣三井不動產、東森國際以及三立影城投資240億元，預計創造1.5萬個就業機會的「林口媒體園區」，今（24）日以「新北影視盛典」方式揭曉園區規劃內容，全區預計2025年完成開發。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，三井將在「林口媒體園區」A基地，展開複合式商業設施開發案，開出購物中心，預計90間店鋪，將在2024年開幕，購物中心確定不會使用LaLapor，但名稱還不確定，投資金額也不方便透露。

不過，若以今記者會公布總投資240億元，東森投資100億元，三立投資95億元，如此估算，三井投資約45億元。

該購物中心將與鄰近的三井林口OUTLET有所區隔，也因旁邊就是媒體園區，三井將引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，提供該地區娛樂休閒衍伸之生活化需求。

至於娛樂占比，他說，仍需進行規劃，接著將與三立和東森討論，如何配合調整，但一定會強化餐飲，國際精品若存在消費需求，同樣會往此方向發展。

下町指出，三井在日本國內也有與媒體園區結合的例子，一個在東京台場，靠近富士電視台，商場中有提供體驗的富士電視台攝影棚，以及虛擬實境的內容；另一個則在東京赤阪，鄰近TBS電視台。

談到今年台灣三井商場概況，下町說，2至4月確實受到疫情衝擊，5月起開始將流失業績拉回，5和6月幾乎有100%成長，因國旅加持，業績突破去年同期紀錄，只是境外尚未開放，流失原本占比5至6%的國外觀光客業績。

雖然疫情不穩定，他說，未來三井營運部份，仍不會有太大改變。

電視 疫情

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