無薪假終止連二降再增1601人 製造業創疫情以來新高

勞動部今天公布最新無薪假數據，截至昨天為止，減班休息家數1049家，實施人數25208人，較上期增加75家、1601人，終止連續兩次下降趨勢，其中製造業衝擊擴大，總計353家、16517人，家數及人數都創疫情以來新高。內需產業持續下降，不過本周新增一家中型航空公司通報四百餘人實施無薪假，因此運輸倉儲業無薪假人數增五百人。

無薪假原本已連續兩周下降，從7月1日的31816人，之前已連續兩周下降。上周勞動部公布無薪假家數974家、實施人數23607人，本周家數1049家，實施人數25208人，一周新增75家、1601人，終止連二降。

勞動部表示，本次無薪假新增人數主要是製造業衝擊仍在，以及新增一家航空公司通報四百餘人無薪假。

製造業無薪假人數16517人，較上周再增590人，占總數三分之二，其中金屬機電業人數6094人，周增765人，增加人數最多，另外紡織等所屬的民生工業人數4284人，再增176人；化學工業4884人雖有小減，仍屬高檔。

批發零售業4778人，再增434人，勞動部表示，主要是部分批發業屬於製造業下游產業，因此衝擊也跟製造業連動。

上周因為華航取消二千餘人無薪假，運輸倉儲業原本大減2205人，減到635人，但本周又有一家中型航空公司通報四百餘人開始實施無薪假，致運輸倉儲業人數增加503人，無薪假總數1138人。

勞動部表示，住宿餐飲相關內需產業，由於消費回溫，無薪假人數持續減少，但因國外疫情並未緩和，國際邊境管制未取消，因此國內旅行社無法出團，本次旅行社相關的支援服務業無薪假人數仍小增59，總數為646人。