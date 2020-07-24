智擎股價表現優於上櫃生技指數

生技股開始回歸基本面，智擎（4162）是國內新藥研發公司當中，已經逐漸開花結果，ONIVYDE（安能得）一線胰臟癌治療新藥獲得日本上市許可，預計8月分潤就會開始挹注，近期股價開始回穩，在上櫃的生技指數下跌的情況下，智擎股價逆勢上漲來到76.6元，漲幅為1.3%。

智擎第1季稅後純益4,882萬元，較去年同期成長79%，每股稅後純益0.34元。生技專家認為，智擎不在只是生技股的本夢比，而是開始實現本益比，8月分潤入帳後，市場也會重新評估其股價的價格。

醫治胰臟癌是全世界目前的難題，智擎也因為研發ONIVYDE（安能得）就是醫治胰臟癌二線用藥，也已經送一線用藥，進入第三期收案。安能得在中國地區的銷售，預計最快年底、最慢明年就會拿到銷售許可證；小細胞肺癌二線用藥已經收案完成，明年送第三期。

智擎也認為，先前安能得對二線胰臟癌治療的效果已獲得證實，根據這次發表的第一、二期臨床資料，樂觀期望可以在第三期臨床試驗看到正向的結果，將安能得能推進到第一線治療用藥，嘉惠更多的胰腺癌病患。