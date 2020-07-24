資策會領航 助企業數位轉型

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導
資策會舉行41周年革新之路暨《數位轉型化育者》新書發表會，邀請數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然（左起）、資策會執行長卓政宏、資訊軟體協會理事長沈柏延及資策會副執行長楊仁達共同推薦。記者鄭超文／攝影
資策會舉行41周年革新之路暨《數位轉型化育者》新書發表會，邀請數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然（左起）、資策會執行長卓政宏、資訊軟體協會理事長沈柏延及資策會副執行長楊仁達共同推薦。記者鄭超文／攝影

因應數位科技與數位經濟的快速發展趨勢，資策會在即將邁入41周年之際，集結30個本土企業變革案例，出版《數位轉型化育者》專書。資策會扮演數位轉型化育者角色，並從「革」與「新」兩方面啟動組織轉型，期望由單一企業個案（點）擴展到領域產業（線），再複製到上中下游產業形成生態系（面），協助台灣產業全面推動數位轉型。

資策會昨（23）日舉行新書發表會，執行長卓政宏出席，並邀請中華民國資訊軟體協會（CISA）理事長沈柏延、數位經濟暨產業發展協會（DTA）理事長陳正然，以及台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）副秘書長毛恩洸等人與會，銘異科技、網訊電通、巨全金屬、聿信醫療等書中介紹的案例公司也派代表出席。

卓政宏表示，資策會跟台灣一起成長、邁向數位世界，近年來新科技的發展中，數位科技扮演重要要角，包括人工智慧（AI）、大數據、5G等都是數位科技，發展快速並衝擊每個產業，這次帶來的衝擊特別大，很難給萬靈丹。資策會作為轉型化育者，聚焦對外產業輔導及推動，內部也啟動組織革新、轉型作業。

在革的方面，資策會聚焦人事、流程、系統與組織的活化，訴求「商模創新優於技術創新」的新思維，集中資源，持續對前瞻技術投資與布局，精進計畫進退場的機制及加強風險管理，如淡出研發關連度低的業務，確保維持技術領先，並避免與民爭利。

在新的方面，藉數位轉型化育者定位新價值，以資訊服務的強項對接開源社群，精進軟體研發環境，並結合領域型法人專業知識與技術，串聯資服業者與公協會，期能化育各式跨域創新的能量，建構數位轉型多贏合作的模式。

資策會為協助企業數位轉型、整合前瞻技術、顧問服務，去年成立「數位轉型學堂ACE（Architect、Consultant、Evangelist）School」，培養超過100位ACE顧問專家，前進產業訪談、健診。據統計，台灣有45.7%企業仍未啟動數位轉型，僅有20.3%企業的數位轉型已產生營運綜效。

資策會副執行長楊仁達說：「新冠肺炎疫情告訴我們，不轉型會遇到艱難的議題。」

他分析，缺案例、缺方法、缺人才是企業轉型普遍會遇到三個關鍵問題，資策會正集結研發、智庫、人才培育與產業服務的能量，訪察本土企業，由專業顧問提供合適方法、工具，並攜手各產業公協會組織，目標以輔導與共創方式，協同業者超前部署。

資策會 軟體

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