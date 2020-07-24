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中油超前部署 推新機油搶市

經濟日報 / 記者黃文奇／台北報導
台灣中油董事長歐嘉瑞（左三）率領相關主管將代表珍貴油品的金沙倒入「9000 SP」大型藝術標示。中油／提供
台灣中油董事長歐嘉瑞（左三）率領相關主管將代表珍貴油品的金沙倒入「9000 SP」大型藝術標示。中油／提供

台灣中油公司昨（23）日於舉辦國光牌SP車用機油新品發表會，宣布最新規格機油與國際同步上市。

中油指出，今年5月美國石油學會（API）發表汽油引擎機油最新標準認證，中油超前部署，率先市場取得API SP機油認證，推出全新產品，展現研發生產技術，領導台灣潤滑油市場，穩居「NO.1」的超強實力。

中油董事長歐嘉瑞主持國光牌SP車用機油新產品發表會，各通路經銷商、供應商近200人出席，發表會由小朋友搭配「國光牌LUBY公仔」專屬主題曲，表演活潑可愛的舞蹈揭開序幕，接著透過影片，說明國光牌SP新產品的優異性能及通過API嚴格認證之重要性。

歐嘉瑞昨天並帶領相關單位主管，將代表珍貴油品的金沙一起倒入「9000 SP」大型藝術標示，象徵為9000 SP機油注入源源不絕的活力與創新力。

中油指出，首批上市的機油為「國光牌9000 SP車用機油10W-40」及「國光牌賽車級 SP全合成車用機油10W-40」，其餘黏度等級新品將依各通路需求陸續上市。

相較於現行的API SN，全新的API SP標準在防止turbo渦輪增壓引擎之低速預燃、抗正時鍊條磨損及提升節能省油等，都有大幅度的強化，以確保引擎動力更穩定順暢，減少爆震、降低噴油機構磨損，提供更長的換油周期，以及更好的清潔性能。

國光牌9000 SP潤滑油樹立的全新標準及嚴格把關，不僅能滿足廣大市場需求，也是最讓消費者信賴安心的首選。

中油指出，未來將推出一系列API SP規格產品，包括於經銷商通路販賣之9000 SP系列產品，以及加油站販售之賽車級SP系列產品，歡迎汽車原廠委託台灣中油製造。

中油公司 國光

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