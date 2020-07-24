資策會ACE法則 擴大零售鏈格局

數位轉型近年來成為熱門話題，資策會扮演輔導角色，協助多家企業啟動數位轉型，其中，從事電子客戶關係管理（CRM）服務的網訊電通，透過資策會的「ACE（Architect、Consultant、Evangelist）方法」，與新竹物流、中國信託籌組共創工作坊，以區塊鏈技術與應用，提供解決零售供應鏈信任與智能合約的核心問題，讓格局擴展更大。

由網訊電通領頭，與新竹物流、中國信託共同進行專案建構與研發，資策會負責跨部會、跨產研、跨領域協調與研發，規劃一個結合物流與金流的跨產業服務系統，去年底邀請搜客網絡，加速數位行銷創新服務及招商發展。透過分工協助新型電商模式業者，具備大型電商服務能力，達到缺貨低、出貨快、退貨短、對帳準的營運目標。

網訊電通執行長陳諧說：「消費者帶著手機，24小時都能跟品牌互動，這是公司願景，而要達成願景，一定要結盟。」他指出，網訊電通在零售產業、數位行銷、數位服務耕耘許久，但走到智慧零售，用原本方法數位化創造的價值不夠，因此運用跨產業，以解決品牌最大痛點為出發點並創造價值。

陳諧指出，數位轉型是解決陌生的問題，企業內需要共同的步驟跟想法，也要有好的輔導跟方法，資策會在其中扮演輔導者，如同潤滑劑，若是單獨進行，不易提升競爭力與數位化，三家公司結盟形成產業平台，促成平台經濟，三方捨棄原有流程，用對消費者最有利的方式設計流程，就可以發展到原來走不到的高度。

資策會指出，藉由輔導網訊電通，以區塊鏈相關技術，發展出零售資訊整合平台服務，此智慧零售區塊鏈平台可提升整個新零售產業的效率，平台發展也使零售產業進入另一個紀元，甚至做為政府推動流通及物聯網政策參考，尤其是配合南向政策，此平台將是進軍南向的一大武器，同時開啟台灣流通業對外發展的契機。