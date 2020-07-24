中鋼董座千字公開信 藏加薪密碼

中鋼董事長翁朝棟給員工眷屬的千字公開信中，暗喻隨著景氣回升，將同步思考員工福利，多數中鋼人普遍解讀有調薪機會，士氣大振。

翁朝棟在公開信表示，今年股東會中提到，疫情過後或許就是「福」的來臨，期待否極泰來」。

其中的「福」還特別加上雙引號『福』，被中鋼人視為是暗喻與謎題，廣為流傳討論。

翁朝棟還在信中說，國內石化業標竿企業台塑公司對員工的照顧與福利措施，「經營團隊看到了」。中鋼是台灣鋼鐵業標竿企業，除致力與國內用鋼產業共同努力升級轉型，提升產業鏈國際競爭力，善盡企業社會責任外，也一直是南部人心目中的「第一名企業」。

他強調，中鋼對同仁職涯發展的用心關懷，以及福利待遇、健康照護的全力照顧，念茲在茲，夙夜匪懈，「期與台塑公司或其他國內一流企業比肩精進，不落人後」。

中鋼內部人士說，由於疫情造成鋼價低迷，今年到目前中鋼連續多個月虧損，員工都沒有領到產銷獎金，等同薪水少了三成，這種情況對需要負擔房貸、車貸的年輕中鋼人來說相當辛苦。

若如翁朝棟所說，9月能順利轉虧為盈，除後續有機會恢復產銷獎金外，依公開信中不斷強調「福利」的語意，或許還有調薪機會，對員工來說是振奮的消息，讓中鋼人拚經濟更有感。