義美公主 開保時捷概念店

台灣疫情緩、車市熱，義美董事長高志尚長女、尚騰汽車董座高易誼又有動作，尚騰總經理吳睿弘昨（23）日表示，為讓經銷的保時捷在台銷售更完整，規劃布局中南部市場，將先在台南設立「全球首個保時捷概念店」，預計今年耶誕節前開幕。

尚騰新北保時捷昨天攜手板橋凱撒飯店推出「品味生活輕旅行」系列活動，由凱撒總經理陸西亞與吳睿弘主持，希望透過活動深耕高檔客層，讓客人到飯店吃飯、住宿依專案有優惠外，還能賞車、預約免費試駕。

台灣是保時捷賣最好的地區，吳睿弘指出，保時捷2019年度全球交車數約28萬輛，年增10%，台灣去年交車逾3,700輛，今年挑戰4,000輛，以各國人口數對比年度銷量計算，台灣成績冠全球，保時捷也是台灣賣最好的跑車品牌。

吳睿弘說，目前尚騰的保時捷品牌僅有新北市新莊一個據點，為完整布局台灣市場，將到中南部設點。