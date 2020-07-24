行銷視界／百年合作社的社會價值
英國超市非常發達，雖然沒有7-11，但是迷你超市遍布大街小巷，讓你不得不依賴它。
英國超市與英國社會一樣分不同等級， 通常大家會去便宜的超市， 像是特易購（Tesco）、聖斯博里（Sainsbury）或是冰島冷凍食品（Iceland）等等，但我卻獨鍾The Co-operative 超市（Co-operative，原意即合作社），當地人簡稱為Co-Op。這家超市雖然不在低價消費的超市名單內，但它所提供的價值，卻遠遠超過我花的金錢。
探究Co-Op 集團，可追根究柢至發源於英國的百年合作社運動。1844年，英格蘭蘭開夏郡（Lancashire）一個小村莊羅奇代爾（Rochdale）在工業革命的運轉下，驅使愈來愈多的技術勞動者貧窮化，私營商聯手壟斷物資，哄抬商品價格，於是28位紡織工人決定自行組織「羅奇代爾公平先鋒社團」，對抗資本階級追求利潤極大剝削消費者。
羅奇代爾公平先鋒社團的28位社員，花了四個月的時間湊足了28英鎊，開辦了自己的商店，販售為數不多的商品，但因為率先推出「羅奇代爾原則」──即會員消費可以等比例分紅，因而出乎意料快速地成長，不到三個月的時間，商品品項就延伸到高品質的消費品，例如茶葉等等。
100多年後，這個合作社更變成全球知名的傳奇故事。
一個周末，我穿上運動服、慢跑去Co-Op採購一周的儲糧，收銀員很親切地問我：「你有加入『會員』嗎？」「那是什麼？有什麼好處？」我問他。
原來「會員」就是加入合作社當「社員」，可依據消費金額多寡得到分紅。
既然我一整年都會來這裡消費，這麼好的事，當然要趕緊辦！「很簡單，妳只要上網申請就好了。」收銀員說。
所謂的「社員」（membership），就是Co-Op的「股東」，只需要1英鎊就可入股成為股東，每年公司依照你的消費比例，發放兩次股金到你的銀行帳戶。
更好的是，你也可以選擇將你的股利投入到更具有未來性與前瞻性的項目：不論是支持地方社區發展、協助迷失的青年回歸正途，或是國際議題如對抗全球暖化、扶持發展中國家脫貧等等。
英國是工業革命與資本主義的發源地，卻也是修正資本主義的工會運動、合作社運動的發源地。19世紀英國工人所發起的合作社運動造就了今日的Co-Op，不僅將公平的文化深植社會的底層裡，它進步與創新的經營方式，讓每個人都可以輕鬆地成為社員。
在這裡消費的顧客，有穿著入時的時髦男女，有街頭龐克風格的青少年，也有帶著小孩的爸爸媽媽。
我想，他們跟我選擇來這裡採買的原因一樣：在Co-Op，因為透明的供應鏈，讓東西買得更安心；透過消費，我們可以合力創造出更多用錢買不到的社會價值。
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