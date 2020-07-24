思考方塊／賺大錢的祕訣

我初入社會時，想不透如何才能賺到更多的錢？對生意的想像是「無商不奸」，還有猶太人常說的「生意人要上天堂，比駱駝要穿過針孔還難」。身為新手業務的我，猜想賺大錢可能要說些言不由衷的話、從客戶那邊談判到最好的價錢及最大的訂單，就是用盡心機地把錢從別人口袋挖到自己口袋。

這個疑問，直到我看到《當和尚遇到鑽石》才解開。作者麥可．羅區格西把佛教經典《金剛經》當成做生意的圭臬，在紐約的鑽石市場大獲成功。他認為，賺小錢的祕訣是「專注在自己身上」，賺大錢的祕訣則是「創造互助的生態系統」，幫助愈多人就能賺到更多錢。如果能放下對自我的狹小界線，將自我的界線延伸到更大的範圍，就能有產生更大的貢獻，甚至獲得更多人的支持，還有隨之而來的報酬。

有個激勵人心的真人實事：荷蘭青年史萊特（Boyan Slat）提出「海洋吸塵器」的構想，把一艘大船固定在海洋中洋流經過的地方，當帶著垃圾的洋流經過平台時，水中塑膠碎片會被吸起，利用離心力濾掉浮游生物之後，就能將塑膠碎片蒐集起來。雖然史萊特的初衷是想要淨化海洋，但這些回收垃圾賣掉後卻大大有利可圖。

該計畫吸引許多投資者跟科學家一同加入，至今已募得數千萬美元，連Salesforce的執行長馬克．貝尼奧夫（Marc Benioff）都鼎力相助。

這則故事提醒我們，不把目標放在自己身上，而是訂在自己能給予這個世界什麼貢獻，就能放大富裕循環，想到更好的點子，最後吸引更多的資源與財富。

當然，不一定需要懷抱著「拯救地球」的大夢才賺得到錢，我們可以慢慢地擴大奉獻的場域。簡單來講，身為公司的員工，別只專注在自己被分配的工作目標，若能擴大目標到幫助同事、幫助主管，就能為公司帶來更多貢獻，也能獲得更多的報酬。

所以訂定目標時，如果能心懷更多的人，想著自己如何為世界帶來更大的貢獻，自然會有更多的創意產生，金錢通道也會放大。

富裕需要時間累積，夢想需要不斷努力，看著曲棍球桿的弧度，我們要隨時補充樂觀與相信，更需要經常進入富裕中心，幫助我們面對挫折時有力量重新站起，堅持下去才能得到比想像中更豐盛的成功。