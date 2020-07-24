名人書房／李奇嶽 把簡單的事變精彩

創新旅行社董事長李奇嶽認為吳軍博士著作的《態度》是一本非常好的書，值得推薦給剛步出校園的新鮮人。

吳軍博士著作的《態度》。高寶出版社／提供

這本書是吳軍寫給女兒的40封有溫度的家書，也是40堂大學不教的人生課。

本書的40封家書分為六個主題：人生哲學、洞察世界、對待金錢、人際關係、有效學習、做人做事。

訂定目標 積極發展

《態度》這本書的作者吳軍是一個知名的工程師，約翰‧霍普金斯大學電腦科學博士，於2002年進入Google，擔任資深研究員，設計了Google中、日、韓文搜索演算法以及自然語言分析器，外界看到的是他在電腦工程的非凡成就，但李奇嶽說，「我從書上看到的是他對人生的態度，才是成就他的關鍵」。

李奇嶽說，自己長年在大學教書，常常看到大學高年級的學生畢業在即卻對未來的方向感到迷惘。

他最常問的一句話就是：「畢業後要幹什麼？」而最常聽到的答案是「不知道，再說吧！」。殊不知這句話他們已經從大一回答到大四。

吳軍提到自己曾經沉迷在電子遊戲中，曾經有一段找不到生活目標的日子，後來決定出國念書，積極朝目標發展，不再沉迷遊戲。

找目標的過程辛苦，但找到目標要朝目標前進更是辛苦，如何抵擋誘惑也是本書強調的重點。

腳踏實地 基層做起

「朝著一條路一直走，路會愈來愈寬。」這是李奇嶽常常跟學生說的一句話，而書中強調「把簡單的事情，做得出人意料的精彩」，這兩句話其實意思是差不多的，這就是最重要的核心觀念。

剛步入社會的新鮮人，做任何工作一定是從基層做起，當你能腳踏實地的將份內工作做好慢慢累積、努力學習，假以時日會一定會有好的發展。

李奇嶽說，他從18歲開始當導遊帶團，一路下來始終對工作保持著熱情，盡力把每個團帶好，在工作中獲得成就感，慢慢的累積經驗，終於在32歲那年自己開了旅行社。

按部就班 不斷學習

開了公司以後，覺得自己對於經營管理需要更多的學習，於是再攻讀碩士、博士，公司也從台北開到宜蘭、台中，更跨國發展至日本與馬來西亞，並從旅行業跨足到旅館、民宿與餐廳。

其實起頭他只是當個好導遊，「把簡單的事，做得出人意料的精彩」就是一種堅持，一種正面積極的人生態度。

他認為，「學習」是書中很值得推薦的重點，內文強調要做一個笨小孩，要按部就班不要圖快跳步驟，要學習邏輯思維能力與發現問題，解決問題的獨立思考能力，這些重點直指現在年輕人最欠缺的態度。

缺乏學習動機與熱情，大學四年就是快樂的玩樂四年，然後呢？可能就變成了「不知道，再說吧」、「隨便啦」、「我想想」。

書中提到「做事的態度」也是很重要的一環，不要總是想做又怕失敗，想著要做到最好卻裹足不前，最好是先開始做再逐步優化。

從這些細節可以看到吳軍的人生態度，也因為這些態度成就了他的高度，「我相信，不管從事什麼工作，秉持的正確的態度，最後都會有非凡的成就」。