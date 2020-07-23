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機車線上租賃平台Tournii 登上KLOOK提供服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣疫情逐步解禁，加上暑假期間，進入旅遊旺季。新創業者Tournii途你線上租賃機車平台與旅遊體驗預訂平台KLOOK攜手合作，全台灣到離島都能享受便利可靠的機車租借服務，從100cc到150cc熱門機車款式到電動機車一應俱全，讓旅客可隨心所欲享受雙輪輕旅行的樂趣，深入探索台灣各地私房秘境。

Tournii途你指出，傳統租車過程中往往出現租賃合約、車況資訊不透明等問題，導致消費糾紛，Tournii途你為消費者建立完善的機車租賃一站式服務，在平台上提供經過Tournii途你把關篩選的全台優良機車租賃業者，將租賃流程全面數位化上線使資訊公開透明。消費者可以一目了然所有店家的機車租賃費用以及實際車況，在平台上一次完成旅程出發前的租車準備。

Tournii途你與KLOOK攜手合作，將Tournii途你的全台機車租借服務上架至KLOOK上，為KLOOK用戶提供更多元的交通方式；透明且忠實呈現機車租賃資訊，從油車到電動機車各種熱門車款供消費者選擇，搭配KLOOK平台上豐富的國內旅遊體驗和遊程，旅客可以自由彈性組裝國旅行程，在KLOOK上一次購足。

Tournii途你創辦人謝上衡表示，為消費者把關篩選全台優良機車租賃業者，提供統一且公開透明的機車租賃資訊，消弭過往業者與消費者間的資訊不對稱糾紛。未來消費者在KLOOK平台上可放心選擇符合自己需求的機車車型、價格，而無需擔心車況不良、價格不透明等問題。

即日起至7月31日，透過與Tournii途你平台合作，現在全台各縣市、離島皆提供油車電動車租賃方案，並推出超殺折扣，鼓勵消費者把握75折起的強力促銷活動。KLOOK線上旅展期間提供機車租賃全面95折優惠，以及全台多個據點推出二天以上75折起的短租優惠方案。

Tournii途你於2018年成立，致力建設完善的機車日租、月租線上平台，建立台灣機車租賃市場完整的系統生態圈，目前有超過3萬名會員，是台大創創中心垂直加速器團隊，也曾是LINE protostar團隊，獲得LINE平台資源與育成輔導。

電動機車 LINE 疫情

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