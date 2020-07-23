台中蛋白區房市掀報復性消費 剛需買盤瞄準三大關鍵

新冠肺炎疫情趨緩，在大環境低利助攻下，因觀望而遞延數月的剛需買盤近期紛紛出籠，觀察台中市各區近兩個月房市交易變化，購屋族明顯集中在蛋白區，出現疫後「報復性消費」現象。

而隨著房價持續走高，加上落實防疫觀念，「低單價、低總價、居住健康」更成為自住客買房的三大關鍵字。

台中市地政局公布6月買賣移轉棟數，全月共計交易3,649棟(戶)，較上月增加20.8%，受惠疫後遞延買盤進場，整體房市止跌回彈。

統計各區交易變化前五名，以北屯月增143棟最多，沙鹿增加83棟位居第二，其次依序為東區及南區、清水、大里，從數據可見，蛋白區房市不僅熱度不減，交易狀況更勝蛋黃區。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，今年上半年受到疫情影響，首購、換屋等自住客群購屋猶豫期拉長，遞延至近期大舉出籠買房，帶動房市掀起一波「報復性消費」潮。

觀察目前北屯外圍、東區、海線等蛋白熱區推案狀況，不乏主打低總、低單優勢吸客，且歷經疫情後，國人防疫意識抬頭，訴求健康居住環境的運動宅、公園宅，也成買盤熱搜關鍵，蔚為房市主流。

近年交通利多及重大建設助攻，北屯話題不斷，拉抬區域房價走高，相對親民的廍子段，則為首購首選標的。其中，擁有台中僅存1字頭房價的「總太聚作」，最受矚目。

此案不僅以價格優勢磁吸購屋族，且結合周邊5,000坪麗園公園，6,000坪基地留設2,000坪做景觀公設，並在社區規劃露營區、香草花園等，營造綠意生態的居住氛圍，其產品規劃26至38坪、2至3房，開案半年已熱銷近七成。

同樣利多盡出的還有東區，包括即將啟動的大車站計畫，以及三井LaLaPort、總太國賓影城等，促使購屋族搶在起漲時進場。

盤點區域新案，以「坤悅高飛」備受關注，不僅坐擁東英、樂成、祥順三大公園綠地，且距離74快速道路僅2分鐘車程，結構上則打造耐震、防霾、隔音一次到位，深獲首購、退休族群青睞，平均每周都有約30組來客，銷售不俗。

海線地區則成為房市黑馬，值得關注的是，新案紛紛吹起運動風潮。

如沙鹿熱銷建案「久樘快樂天鵝」，基地面積達1,560坪，為區域內第一個運動主題純住宅社區，包括戶外籃球場、健身房、運動吧等豐富公設，產品規劃22至33坪的2至3房格局，3房加車位總價688萬元起。