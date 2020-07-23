這家行旅可用藝FUN券 加振興券可不花現金入住

宜蘭傳藝老爺行旅於2017年落腳宜蘭，進駐國立傳統藝術中心傳藝文化園區，以「習藝旅宿區」的定位，結合園區多元的習藝行程，近年來深受許多親子家庭、寵物家庭的喜愛，此次搭上藝FUN券600元順風車，旅人可不限次數、不限金額，餐飲住宿均可抵用，若再搭配紙本振興三倍券，住房用1,000元，傳藝老爺再送價值超過3,000元優惠券。

幸運抽中藝FUN券、手上還有振興三倍券，不妨規劃一場小旅行。四人家庭出遊以夏季住房專案「老爺童樂匯」一泊一食平日家庭客房每房6,930元為例，爸爸拿出振興三倍券3000元、藝FUN券600元，媽媽拿出振興三倍券3000元、藝FUN券400元，即可用零元免費入住傳藝老爺、暢玩宜蘭傳藝園區，而媽媽剩下的200元藝FUN券，還可至小野台購買老爺牛舌餅或Royal café品嚐illy咖啡，無需舟車勞頓，一次滿足。

若是家中有毛小孩的旅人，則有寵物住房專案「毛起來愛」，平日2人加1寵每房7,150元，毛爸拿出振興三倍券3000元、藝FUN券600元，毛媽拿出振興三倍券3000元、藝FUN券600元，不花現金，毛小孩不顧家，一起出門度假。

宜蘭傳藝老爺行旅振興經濟，再加碼優惠券回饋旅人，凡住宿單筆消費使用1,000元以上紙本振興三倍券，贈送價值超過3,000元餐飲住房優惠券，內容包含住宿抵用券1,000元、手路菜中餐廳晚間套餐買一送一（價值660元）、假日不加價。