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何湯雄個人健康事業 推三大行動方案

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
特力總裁何湯雄所研發的健康枕頭「LaSova盈風」，也在本次亞洲生技展展出，本次參展並首度發表電動床墊。記者何秀玲／攝影
特力總裁何湯雄所研發的健康枕頭「LaSova盈風」，也在本次亞洲生技展展出，本次參展並首度發表電動床墊。記者何秀玲／攝影

由特力總裁何湯雄個人投資的健康事業，包括特安康、極諾生技、LaSova盈風，結盟源鮮智慧農場及華苓科技，首次跨產業合作，於今年亞洲生技展共同推出「bwell」健康生活圈線上服務，整合各品牌旗下的健康產品與服務，成為健康大平台，今年年底有望推出第一家實體店。

此次參與7月23日至26日的亞洲生技大展，特安康領軍導入健康平台概念，推出「bwell」健康生活圈服務，首創跨產業合作，整合健康產品與服務，提出吃好菜、養好菌、睡好覺三大行動方案。

特安康主打個人化益生菌，而極諾生技主要以腸道菌檢測服務為主，進一步結合「源鮮智慧農場」與何湯雄研發的健康枕頭「LaSova」兩大異業品牌。

源鮮智慧農場為全球最大智慧農場，提供零農藥、零重金屬、零寄生蟲卵、低硝酸鹽、低生菌數的高營養價值蔬菜。LaSova則以脊椎保健為品牌價值核心，推出專利折枕與床墊，本次參展並首度發表電動床墊。

迎向智慧生活趨勢，為使追求健康成為民眾日常生活一環，「bwell」健康生活圈進一步結合華苓科技，採用台灣團隊自行研發通訊軟體Lale APP，以第三方服務介面，讓消費者隨手拿出手機一滑，即可獲得「bwell」健康生活圈的相關訊息、商品與服務。

「bwell」健康生活圈在台正式上線，未來將持續開發更多健康概念品牌商品與服務，期望藉由開放平台，集結多元產業能量，創建出全新的健康平台。

由特力總裁何湯雄個人投資的健康事業，包括特安康、極諾生技、LaSova盈風，結盟源鮮智慧農場及華苓科技，首次跨產業合作，於今年亞洲生技展共同推出「bwell」健康生活圈線上服務。記者何秀玲／攝影
由特力總裁何湯雄個人投資的健康事業，包括特安康、極諾生技、LaSova盈風，結盟源鮮智慧農場及華苓科技，首次跨產業合作，於今年亞洲生技展共同推出「bwell」健康生活圈線上服務。記者何秀玲／攝影

生技 寄生蟲

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