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生技中心秀防疫、抗癌成果 展現台灣生醫實力

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

生物技術開發中心今年在亞洲生技大會(BIO Asia Taiwan)大秀身為防疫國家隊成員的「防疫」戰果，以及在精準醫療新藥研發的「抗癌」成績。此外，生技中心在這波全球疫情持續緊繃情勢下，呼應政府的六大核心戰略產業，精心撰寫「2020台灣生技產業白皮書」，為台灣生技產業面對全球的新局提出因應策略，以延續抗疫成功經驗讓台灣生技產業躍上國際。

生技中心吳忠勳執行長表示，過去幾個月全球面臨新冠肺炎疫情爆發，生技中心積極參與做為國家防疫隊成員之一，在短短4天時間內搶先合成出潛力藥物-法維拉韋，展現國家有製造戰備物資的能力並安定民心。

另外，積極協助台灣檢測試劑聯盟搭起台日合作，加快臨床驗證與上市，未來將持續複製此成功模式，打進澳洲與俄羅斯等全球防疫產業供應鏈，以讓台灣研發產製的快篩試劑進軍國際市場。

新藥研發是生技中心的主軸，近年在抗癌新藥持續交出授權成績，繼去年榮獲台北生技獎技轉合作獎金獎後，今年以CSF-1R抗癌藥物再次獲得大會肯定又拿下一座技轉合作獎，展現出生技中心的新藥研發實力是有目共睹的。

而今年在展會中推出的抗癌成果是FLT3小分子抑制劑，目前功效已於動物模型實驗中得到充分驗證，特別是安全性的表現與現有第一大國際藥廠推出的競爭藥物相比高出許多，預期可以針對急性骨髓性白血病復發患者，克服在既有藥物安全劑量下反應率低的困境並切入市場，該項技術進展順利，預期未來9個月內可以進入IND申請並展開授權程序。

生技中心研發副執行長紀威光表示，生技中心執行精準治療技術研發已進入收割階段，今年選定三大關鍵技術亮相。

首要為治療中樞神經疾病的抗體前藥傳輸技術平台，據了解，目前市面上治療中樞神經藥物僅約0.1%能順利達到腦部產生治療功效，生技中心開發此技術平台已有台灣及國際廠商表示興趣合作，將藥廠原本研發之藥物進行改良並搶攻中樞神經適應症用藥市場。

另二項今年力推的關鍵技術平台，均是以目前全球熱門領域之CAR-T細胞治療與持續有大藥廠開發上市的抗體藥物複合體(ADC)，來布局具有智財權之專有技術，分別為CAR-T 細胞快速擴增製程技術平台及ADC專一性鍵結技術。

目前全球對CAR-T治療癌症效果大多抱持樂觀態度，不過因該項技術治療費用相當驚人，現階段市面上通過人體臨床驗證的兩大CAR-T治療費用就高達30~40萬美元，多數癌症病患根本無力支付。

生技中心研發之CAR-T 細胞快速擴增製程技術平台可大幅縮減開發時間，有效降低製造成本，讓CAR-T治療可以嘉惠更多患者。同時發布採用生技中心獨有之「ADC專一性鍵結技術」所開發出治療卵巢癌之抗體藥物複合體(ADC)新藥，為台灣在全球熱銷之ADC藥品市場進行布局。

今年因應美國對推動創新醫療器材最新法規以及歐盟醫療器材法規的更新，對於台灣醫療器材廠商帶來的影響與衝擊，生技中心配合經濟部工業局編撰2020生技產業白皮書，提出下階段我國醫療器材法規因應作法與輔導措施。

白皮書中首次針對全球熱議之新冠肺炎議題，對於政府如何啟動相關政策、並針對受疫情影響產業制訂紓困辦法，提出精闢觀察與因應，讓台灣生技業者在後疫情時代快速掌握商機，期待在全球生技產業供應鏈中佔據有利地位。

生技產業 疫情

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