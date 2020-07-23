需求夯 新光鋼鋼構、風電接單看到明年H1

新光鋼（2031）今（23）日舉行法說會，對於今明兩年營運釋出正向消息，新光鋼董事長粟明德表示，鋼構工程訂單滿手，能見度看到明年上半年。離岸風電、物流新事業邁向收成，下半年營運貢獻增加，有望推升營運新一波成長。

回顧今年上半年，新光鋼指出，受惠台商回流建廠、公共工程案量增加，不僅鋼構工程接單滿載，也帶動C型鋼、彩色鋼板、防火門板等鋼材出貨。然而，年初新冠肺炎疫情爆發，市場需求下滑，鋼價大幅走跌，產品單價變差，也出現存貨跌價損失，拖累了獲利表現。

不過，粟明德指出，公司也趁這波鋼價走跌，增加進口存貨，預計7、8月將陸續到貨，庫存天數預估將拉高至6個月，較平均4到5個月高。庫存天數雖然變長，但受惠接單暢旺，且鋼價第3季反彈，有利降低成本、利差擴大。

為降低景氣波動風險，新光鋼近年營運多元化發展。風電方面，子公司前端離岸風電設備公司生產離岸風電水下基礎基樁（Pin Pile）用的鋼管產品今年陸續拿到沃旭、CIP等開發商認證後，開始接單，第2季起陸續出貨給台朔重工、世紀鋼、中鼎子公司俊鼎等，營收貢獻度增加。下半年以CIP訂單為主，陸續出貨到明年上半年。

粟明德對未來風電接單展望樂觀，因客戶需求熱絡，後續也不排除有擴產計畫。除鋼管訂單方面，新光鋼也有做材料供應、鋼板加工接單。多個離岸風場下半年至明年將陸續動工，材料採購接單料第4季會迎來一波高峰。

物流方面，新光鋼去年在桃園興建新澄物流中心，共計4層樓，其中1層預計9月交屋給某國際消費性品牌使用，每月將有租金可認帳。粟明德說，目前4層樓已經全部租出去，預計明年2月底前陸續交屋，屆時粗估每月1500萬租金收入。