六角攜手最大運動通路摩曼頓 攻會員經濟

六角（2732）搶攻會員經濟，除了APP功能再進化，並聯手全台最大運動通路摩曼頓，透過異業合作會員導入消費好康。目前六角美食通已累積超過30萬會員，雙方合計有近百萬會員，預期此次合作可促動雙方會員的提升與消費力。

六角表示，後疫情時代，全力推動APP會員經濟搶攻餐飲市場，此次推出兩大新武器「訂閱制」服務及「電子票券預購轉贈」功能。進到六角美食通APP側選單<享訂閱>功能，只要支付訂閱金200元，6個月內可享有銀座杏子豬排及段純貞牛肉麵不限次數升等套餐的超有感會員權益；另外，新功能電子票券預購還可以轉贈親朋好友一同分享，單次購買電子票券10張，除了享有折扣優惠外，六角加碼再送1張，花10張費用即享有11次套餐。

這次六角聯手摩曼頓進行品牌APP會員互惠合作，六角表示，主要是因摩曼頓的會員以18~35歲的年輕人及上班族為主力，這個族群除了愛運動外，也是美食吃貨的最大族群，在現今「智慧消費」時代，雙方攜手合作可望帶來加乘效果。摩曼頓將提供六角美食通APP會員100元現金抵用券；六角同步回饋旗下十大餐飲品牌510元折扣優惠。

六角旗下子公司王座國際執行副總經理林子桓表示，目前王座共有五個餐飲品牌，包括段純貞牛肉麵、京都勝牛、太陽蕃茄麵、大阪王將餃子、銀座杏子豬排，其中，杏子豬排家數最多，已來到21家，今年下半年預計再展兩家店、段純貞牛肉麵有7家、大阪王將餃子9家、太陽蕃茄麵5家店，合計今年底餐飲家數將達60家。

不過，王座2019年虧損，今年上半年受疫情影響，營收4.15億元，年衰16.3%，林子桓表示，目前看來7月營收可望回到去年同期的水準，主要是疫情解封加上振興券帶動，下半年以較去年同期成長為目標。