台塑生醫新冠病毒抗原快篩試劑 可望8月上市

台塑生醫副總劉慧啟表示，台塑生醫新冠病毒抗原快篩試劑即將上市，希望8月底能拿到專案製造核准函，將會開始進行全球銷售，目前單班生產每月100萬劑，如果市場需要會加到三班生產，年產能則擴增到300萬劑。

劉慧啟表示，在新冠病毒抗原快篩試劑部份，台塑生醫已於6月3日完成中

研院授權合約簽署，目前進行台灣專案製造申請、歐盟CE認證及美國、印度、日本等國家EUA送樣申請程序中，預計8月分可陸續取得許可，將依全球市場需求儘速安排量產，為全球可能發生的第二波新冠肺炎疫情爆發及全球性疫情蔓延善盡心力。

台塑生醫長期推動預防醫學，長期研發各項速檢驗試劑，台塑生醫也擁有國內多項醫療器材，快速檢測許可證，包括需求量很大的流感快速檢驗試劑、毒品快速檢驗試劑、幽門螺旋桿菌抗原快速檢驗試劑等，台塑本來就是GMP廠，在生產方面檢驗試劑訂單沒有問題。

劉慧啟進一步表示，全球新冠疫情蔓延，檢測是第一道防線，如能順利在8月底能拿到專案製造核准，台塑生醫目前產線單班一個月就能生產100萬劑，依訂單概況會增加到月產3班300萬劑，將開始推動全球銷售，尤其，現在美國、日本、印度一直傳出疫情，希望第4季就銷往國際。

另外，台塑生醫中長期發展規畫，設定「生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥」等六個核心發展領域,成為台塑生醫運營發展主軸與布局策略方向。

台塑生醫積累超過50年的生產製造與專業研發能量，在界面科學、肌膚與頭皮(髮)保養、特用化學品、綠色新能源、快篩檢驗試劑、生技醫療及預防醫學等領域,均已成為台灣指標性的廠商。