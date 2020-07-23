日本超商LAWSON是不想進台灣還是進不來？ 網曝三主因

日本三大便利商店之一「LAWSON」不僅商品多元，店內還有販賣炸雞、可樂餅等熱食，是台灣遊客到日本必須要朝聖的商店之一。就有台灣網友好奇在世界各地都有駐點的LAWSON，為什麼在台灣卻沒有分店，話題引起熱議，不少網友認為「市場飽和」是一大重點。

昨（23）日一名網友在PTT上發文提到，7-Eleven、FamilyMart和LAWSON為日本的三大便利商店，其中日本的FamilyMart是台灣全家便利商店最大的股東，但「日本7-Eleven我不確定有沒有投資台灣統一超」。

原PO也提到，在日本規模僅次於7-Eleven與FamilyMart的LAWSON分店遍及中國大陸、印度、菲律賓、泰國和美國，但在台灣卻沒有展店，讓他不禁好奇詢問「LAWSON是不想進台灣還是進不來？」

貼文曝光後許多網友認為台灣超商的密度已經太高，市場飽和、租金太貴、毛利又太低成主因，「太晚進場，不行」、「市場飽和了，怎麼進來」、「地太貴+毛利低，進來會賠錢」、「沒它的位置了」、「台灣7-11、全家那密度，想不到開在台灣誰會去」、「台灣這麼擠了，要進來只能燒錢割喉」。

另外也有網友提到，「要有獨特性才能生存」、「我知道前幾年有來評估過，被各種干擾連物料都是問題」、「進來商品跟其他家一樣就沒競爭力」、「想瓜分這些市場，背後的勢力很可怕的」、「台灣到處都被7-11跟全家佔領了，唐吉軻德來台灣還比較有搞頭」、「Ok萊爾富都少成那樣了，進來搶得了多少7-11跟全家嗎？」