快訊

你買了嗎？威力彩頭獎上看25億 專家估開出機率逾41%

李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

日本超商LAWSON是不想進台灣還是進不來？ 網曝三主因

聯合新聞網 / 綜合報導
在日本規模僅次於7-Eleven與FamilyMart的LAWSON，為什麼在台灣卻沒有分店引起熱議，不少網友認為「市場飽和」是一大重點。路透
在日本規模僅次於7-Eleven與FamilyMart的LAWSON，為什麼在台灣卻沒有分店引起熱議，不少網友認為「市場飽和」是一大重點。路透

日本三大便利商店之一「LAWSON」不僅商品多元，店內還有販賣炸雞、可樂餅等熱食，是台灣遊客到日本必須要朝聖的商店之一。就有台灣網友好奇在世界各地都有駐點的LAWSON，為什麼在台灣卻沒有分店，話題引起熱議，不少網友認為「市場飽和」是一大重點。

昨（23）日一名網友在PTT發文提到，7-Eleven、FamilyMart和LAWSON為日本的三大便利商店，其中日本的FamilyMart是台灣全家便利商店最大的股東，但「日本7-Eleven我不確定有沒有投資台灣統一超」。

原PO也提到，在日本規模僅次於7-Eleven與FamilyMart的LAWSON分店遍及中國大陸、印度、菲律賓、泰國和美國，但在台灣卻沒有展店，讓他不禁好奇詢問「LAWSON是不想進台灣還是進不來？」

貼文曝光後許多網友認為台灣超商的密度已經太高，市場飽和、租金太貴、毛利又太低成主因，「太晚進場，不行」、「市場飽和了，怎麼進來」、「地太貴+毛利低，進來會賠錢」、「沒它的位置了」、「台灣7-11、全家那密度，想不到開在台灣誰會去」、「台灣這麼擠了，要進來只能燒錢割喉」。

另外也有網友提到，「要有獨特性才能生存」、「我知道前幾年有來評估過，被各種干擾連物料都是問題」、「進來商品跟其他家一樣就沒競爭力」、「想瓜分這些市場，背後的勢力很可怕的」、「台灣到處都被7-11跟全家佔領了，唐吉軻德來台灣還比較有搞頭」、「Ok萊爾富都少成那樣了，進來搶得了多少7-11跟全家嗎？」

日本 便利商店 超商 PTT

延伸閱讀

買199給200三倍券！賣場店員堅持差1元不給用 原因曝光

整車搬！好市多香魚氣炸完金黃酥脆 網暴動：我等一年了

鹹酥雞攤的地獄食材？網友點名「這兩樣」：超噁拒吃

為何去牛排店單點鐵板麵？內行人曝「背後原因」：划算又超值

相關新聞

日本超商LAWSON是不想進台灣還是進不來？ 網曝三主因

日本三大便利商店之一「LAWSON」不僅商品多元，店內還有販賣炸雞、可樂餅等熱食，是台灣遊客到日本必須要朝聖的商店之一。就有台灣網友好奇在世界各地都有駐點的LAWSON，為什麼在台灣卻沒有分店，話題引起熱議，不少網友認為「市場飽和」是一大重點。

機油業界最高等級！中油國光牌發表SP車用機油

中油今（23）日於中油大樓舉辦國光牌SP車用機油新品發表會，宣布最新規格機油與國際同步上市。中油指出，今年5月美國石油學...

快被疫情打爆！繼王朝酒店易主 下半年恐出現飯店出售潮

繼文華東方酒店宣布裁員後，國內旅館業再拋震憾彈，台北王朝酒店以268億元出售給富邦人壽，一位飯店業董事長說，很多飯店都撐...

特力總裁切入新事業 放眼健康大平台

特力總裁何湯雄切入健康事業，成立新公司「特安康」，攜手多個合作夥伴如極諾生技、LaSova盈風等，整合既有通路與品牌行銷優勢，共同拓展市場，目標成為「健康大平台」。

亞洲生技大展登場 台鹽綠迷雅膠原蛋白獲名模激推

「2020亞洲生技大展」正在台北世貿二館登場！台鹽生技運用研發能量與創新前瞻技術，帶來最新膠原蛋白成果，推出全新升級的綠迷雅系列保養品，不僅榮獲國際大賞肯定，更深得伊林名模團、美妝部落客們的五星激推，到場見證膠原蛋白總舵手再創美麗奇肌！

亞洲生技展農業科技館開館 今起展出21項技轉成果

亞洲生技大展今天開展，農委會設置農業科技館，分成「創新科技農業」、「安全安心農業」、「循環永續農業」及「產業化專區」四大主題專區，展出30項涵蓋農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果，主委陳吉仲今天致詞表示，其中21項已技轉。比如把狼尾草變成做杏鮑菇需要的太空包，可以產量增加一到二成。

中華車銷售報喜 三倍券威力加持電動兩輪、商用車熱賣

中華車（2204）最近銷售傳雙喜，今（23）日盤中股價逆勢走強，最高來到38.7元，盤中漲幅達2.3%。中華車積極發展電動兩輪事業部，日前配合政府推出三倍券，提出購電動車優惠方案，7月銷售報喜；其次，隨著國內景氣動起來，商用車汰舊換新增加，中華車商用車熱賣，正在加班趕工；推估兩大部門銷售傳佳音，7月的營收成長可期。

蔡總統：生醫產業是台灣下一個兆元產業

蔡英文總統上午參加2020亞洲生技大展，她表示，近兩年台灣執行臨床試驗超過300件，有八成是和跨國的大廠合作，顯示國際級的資金和技術都看好台灣，加碼投資台灣。去年，生醫產業營業額成長8.7%，成長幅度是近年新高，投資總額也超過551億元，相信生醫產業是台灣下一個兆元產業。

客庄旅遊券已67萬人登錄現在暫停 客委會：測試中

客家委員會「浪漫客庄旅遊券」昨開放第二波登記，昨天上午9時啟用沒多久，系統立刻爆量卡關，導致大當機，民眾罵聲連連。今早客委會Line官方群組還發布公告指出，技術人員已規畫解完成解決方式，預計上午9時前再行作業，請民眾暫時不要登錄。不過，截至上午10時許，Line仍顯示系統維護中，暫停登錄服務。

亞洲生技大會登場 總統蔡英文親臨揭幕

全球首場亞洲生技大會BIO Asia-Taiwan盛大登場，總統蔡英文來到現場揭開亞洲生技盛會序幕，今年首發OnlinetLive實體在線創新模式跨國界零時差串連全球匯聚生技產業龍頭廠商500家，1,100攤位。

豪昱營造跳票 北市府：BOT案履約良好

取得台北市議會舊址土地開發權的投資廠商之一豪昱營造公司，近期發生跳票事件，財務恐受影響，北市財政局副局長胡曉嵐昨（22）...

互助廖家二代傳跳票

國內知名營造公司互助廖家二代廖年毓，近日被爆出個人設立的豪昱營造和互立機電跳票，資金缺口上看百億元。互助澄清指出，豪昱與...

熱門新聞

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。