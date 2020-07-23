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積極調整營收結構 台船有信心今年下半年轉虧為盈

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
台船董事長鄭文隆（中），總經理曾國正（右）及台船防蝕公司董事長魏正賜（左）三人聯手，期盼帶領台船轉虧為盈。記者王昭月／攝影
台船董事長鄭文隆（中），總經理曾國正（右）及台船防蝕公司董事長魏正賜（左）三人聯手，期盼帶領台船轉虧為盈。記者王昭月／攝影

受國際景氣及新冠肺炎疫情雙重衝擊，台船公司連續五年慘澹經營，至今年上半年帳面仍有六億多虧損，不料公司面臨轉型改革陣痛期，勞資雙方屢有摩擦，台船董事長鄭文隆說，台船在公務船艦建造工程及離岸風電工程布局下調整體質，可望下半年度轉虧為盈。

台船公司今午發布上半年度營運成果，6月營收端出24.2億元佳績，今年上半年總營收已達123.96億元，年增105%，營運有好轉跡象。

董事長鄭文隆也宣布，由台船製造的首艘離岸風電大型浮吊船「Green Jade」即將問世。台船與旗下的台船環海公司，6月下旬已簽署建造新一代離岸風電水下基礎運輸及安裝用的全迴旋浮吊船建造合約，金額達75億，預計2022年交船，另也接獲中能、海龍等離岸風場業務，業務量從2023年排到2025年，後續商機可期。

台船公司擁有高端造船技術，過去多以建造貨櫃輪與散裝船等商船為主，但近年建造國際商船的訂單疲乏，今年又碰到史上嚴峻的新冠肺炎疫情，致營運十分慘澹，公司除在「國艦國造」政策下勵精圖治，也積極開拓風電業務，力拚生機。新近台船即獲科技部委託建造三艘研究船，其中新海研2號、新海研3號已於去年11 25日交船，新海研1號日前也交船。

兼任台船環海公司董事長的台船總經理曾國正表示，面對連年虧損，台船積極調整營收結構，拉高獲利較高的業務占比，並減低獲利較差的業務項目。像台船基隆船因面臨改革，近500名員工不免有「異」音，但公司強調，所有員工的勞動權益絕不受影響。

目前台船高雄廠與基隆廠共有2900多名員工，目前手邊握有的國艦訂單，金額約5、600億，預計至2026年交船完畢，後勢可為，今年下半年起，整體營運可望反轉。

台船 離岸風電

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