機油業界最高等級！中油國光牌發表SP車用機油

中油今（23）日於中油大樓舉辦國光牌SP車用機油新品發表會，宣布最新規格機油與國際同步上市。中油指出，今年5月美國石油學會發表汽油引擎機油最新標準認證，中油超前部署，率先市場取得API SP機油認證，推出全新產品，展現研發生產技術，領導台灣潤滑油市場，穩坐「NO.1」的超強實力。

國光牌SP車用機油新產品發表會由董事長歐嘉瑞主持，邀請各通路經銷商、供應商近200人參與。中油指出，首批上市的機油為「國光牌9000 SP車用機油10W-40」及「國光牌賽車級 SP全合成車用機油10W-40」，其餘黏度等級新品將依各通路需求陸續上市。

中油說明，相較於現行的API SN、全新的API SP 標準，在防止turbo渦輪增壓引擎的低速預燃、抗正時鍊條磨損及提升節能省油等，做了大幅度的強化，可以確保引擎的動力更為穩定順暢，減少爆震、降低噴油機構磨損，提供更長的換油週期以及更好的清潔性能。