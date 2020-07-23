改善台灣交通「最不堪風景」 林佳龍提七大重點

對於近期發生的交通事件，交通部長林佳龍今（23）日列出七大改善重點，包括加強並擴大路口路型檢討、重新檢視「公路路線設計規範」、協調加強執法並推動科技執法、擴大車輛未禮讓行人之罰則、研提不適任駕駛退場機制、道路建設工程結合人行安全、研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案等。

林佳龍今日於臉書表示，日前新北市新莊區一位女性行人與男友通過行人穿越道時，遭未禮讓行人的小貨車撞擊，送醫後不幸身故；另外，有從比利時來台的朋友，在駕車赴太魯閣和日月潭旅行途中，遭兩輛砂石車超速逼車，成為台灣最不堪的風景。

林佳龍表示，這兩起交通事件，引起許多國人關心，特別是車輛未禮讓行人造成的憾事，更令人萬分痛心。林佳龍表示，檢視近十年來行人交叉路口死亡人數的趨勢，自2017年的低點後，2018、2019的這2年確實不減反增，去年甚至已經將近重回2016年的高點。

林佳龍指出，他於22日在交通部召開道安會議，要求確實督導相關單位，並積極與地方政府、警政機關、營建署等單位協調，務必用最快的速度、拿出有效的對策，並整理出會議七大重點。

一、 加強並擴大路口路型檢討；二、 重新檢視「公路路線設計規範」；三、 協調加強執法並推動科技執法；四、 擴大車輛未禮讓行人之罰則；五、研提不適任駕駛退場機制；六、道路建設工程結合人行安全；七、由道安會一個月內研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案，針對高齡者事故的好發原因，擬定改善方案。

林佳龍表示，在他過去在擔任台中市長任內，都親自主持市政府的道安會報，如今也同樣主持交通部的道安會議，原因無他，惟「人命關天」而已。首長的重視，才能督促各機關嚴正面對定期的道安數據報告，並重視、落實道安委員的提案和意見，保障更多民眾的安全。