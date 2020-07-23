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創源攜手醫界 推全民精準健康檢測

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
台灣生技產業實力雄厚，一度躍身全球防疫指標性國家，然而面對下一波經濟復甦考驗。示意圖／ingimage
台灣生技產業實力雄厚，一度躍身全球防疫指標性國家，然而面對下一波經濟復甦考驗。示意圖／ingimage

台灣生技產業實力雄厚，一度躍身全球防疫指標性國家，然而面對下一波經濟復甦考驗，創源生技執行長蔡政憲表示，不只要加速推動數位醫療整合應用，更應聚焦精準健康產業發展，藉由產官學研群策群力，搭配企業與政府的緊密合作，策略性拓展台灣獨特的後疫情時代競爭力。

創源生技以精準健康作為核心發展策略，十年來投資範圍涵蓋「生技新藥產業發展條例」四大項目，包含精準醫學、再生醫療，以及今年新增的數位醫療與國家策略性生技產品。去年因應新型冠狀病毒疫情來襲，創源整合訊聯集團資源，快速啟動遠端服務，並推動APP線上查看「預知因–全方位基因檢測」各項精準健康分析，幫助國人綜合評估個人化呼吸道病毒感染及健康相關風險，並且接軌國家級醫療計畫，強化跨域生醫連結，響應國家產業數位化戰略。

創源指出，公司善用生醫與科學資訊導入AI研發技術，接軌多項國家級計畫，包括參與科技部國網中心「御守臺灣・科技抗疫」專案，幫助後新冠肺炎時代的醫藥研發進程；協助食藥署(TFDA)推動藥品查驗數位升級，整合藥品臨床試驗，建立電子查驗登記系統；攜手國防部預防醫學研究所，合作開發AI流感藥物篩選平台等，不斷為後疫情時代注入遠瞻醫藥研發能量，分進合擊，發揮綜效。

創源指出，呼應政策扶植生技產業發展，創源生技下半年將著重兩大事業部門投入更多相關資源，攜手醫界專家建立台灣特有基因庫進行大數據分析，並將研究成果逐步納入呼吸道病毒易感基因篩檢，未來將可輔助醫師臨床判斷及療程管理，評估病患施打疫苗方式，幫助提升就醫效率，降低患病及預後風險等，有效建立全民精準健康防護網絡。

生技產業 疫情

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