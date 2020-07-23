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NEC攜手D-Wave 進行量子產品開發、行銷

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

IT與網路技術整合領導廠商NEC集團(NEC Corporation)今(23)日宣布與量子運算系統、軟體和服務的領導廠商D-Wave系統公司展開合作。

將NEC的運算能力與D-Wave在系統、軟體和雲端服務的量子運算能力結合，並將整合的能力帶給日本的客戶。為此，NEC已向D-Wave公司投資了一千萬美元。

NEC表示，與D-Wave公司將傳統電腦和量子電腦的最佳特性結合，共同開發量子/傳統混和的技術及服務，以及採用這些服務的全新混合應用程式，並展開行銷和產品上市活動，以促進量子運算的發展。

此次合作將著重於以下領域：

1. 混合技術和服務的開發；NEC和D-Wave公司將以D-Wave現有的Leap™量子雲端服務混合工具為基礎，結合其量子退火技術 (quantum annealing technology) 與NEC的超級電腦，開發出能夠高速解決大型組合優化問題的混合服務。 新開發的服務將會透過Leap提供給雙方的客戶。

2. 混合量子應用程式的開發；NEC和D-Wave公司將利用Leap和新的混和服務，在交通運輸、材料科學和機器學習等領域，創造實用的商業和科學量子應用。

雙方公司會將D-Wave於超過200個早期客戶應用程式所收集的資訊，應用到金融、製造、經銷等六個NEC 確立的目標市場。也將探討在D-Wave公司的Leap量子雲端服務上，啟用NEC超級電腦的可能性。

3.行銷與銷售活動；NEC和D-Wave公司將在2020下半年開始展開共同行銷活動，包括大型會議、媒體活動、培訓課程、使用案例手冊和量子運算挑戰賽，讓企業開始建構混和量子應用程式。兩家公司將共同制定產品上市合作計畫，使量子運算進一步深入日本企業。

NEC也將在D-Wave公司的Qubits年度使用者大會上發表主題演講。Qubits是一個僅邀請客戶、合作夥伴和使用者參加的活動，它將邀集量子社群中的先驅共同分享、學習和擴展量子應用的實踐。Qubits活動將於2020年秋季舉辦，活動將以線上的方式進行，以日本標準時間(Japan Standard Time)為主但涵蓋不同時區，以確保全球與會者的權益。

雲端服務 和服 超級電腦

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