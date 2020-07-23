NEC攜手D-Wave 進行量子產品開發、行銷

IT與網路技術整合領導廠商NEC集團(NEC Corporation)今(23)日宣布與量子運算系統、軟體和服務的領導廠商D-Wave系統公司展開合作。

將NEC的運算能力與D-Wave在系統、軟體和雲端服務的量子運算能力結合，並將整合的能力帶給日本的客戶。為此，NEC已向D-Wave公司投資了一千萬美元。

NEC表示，與D-Wave公司將傳統電腦和量子電腦的最佳特性結合，共同開發量子/傳統混和的技術及服務，以及採用這些服務的全新混合應用程式，並展開行銷和產品上市活動，以促進量子運算的發展。