瑞基新冠檢測試劑 獲TFDA專案銷售許可

瑞基海洋（4171）今（23）日取得衛福部專案核准製造之產銷與輸出許可，即日起新冠肺炎檢測產品可列醫療器材外銷，許可有效期至2021年12月31日止。

瑞基指出，公司深耕現場檢測解決方案多年，致力開發核酸檢測平台，針對病毒或其他病原的特定標的基因序列做檢測，多元佈局策略之下，發展出滿足各產業現場檢測的POCKIT全系列設備以及試劑產品，深獲國際組織與多國國家單位信賴。建廠之初，便計畫佈局人病體外檢測市場，廠區品質系統與生產廠房皆依循體外檢測醫療器材相關規範建置並驗證通過。

瑞基於2012年開發完成即核酸萃取系統取得CE-IVD認證，以利歐美業務拓展。2014年跨足生物防恐市場，POCKIT儀器搭載防恐相關試劑（蓖麻毒素、碳疽桿菌等）獲列美國國土安全局旗下實驗室(PNNL)出版的生物偵測第一線防疫參考指南，為亞洲第一家獲選的PCR檢測公司。

2017年起，積極進軍歐盟人類體外檢測(IVD)市場，POCKIT系列儀器與多樣人病試劑（登革熱試劑，諾羅病毒試劑，困難梭菌試劑）皆獲CE-IVD認證；2018年系統平台搭載登革熱病毒檢測試劑正式在台灣取得醫材外銷許可。

2017與2018連續兩年獲邀與高醫附設醫院熱帶疾病醫療暨防治中心共同拜訪索羅門群島，提供檢測平台協助當地登革熱之防疫。結合萃取與核酸檢測於一身，整體反應時間僅需85分鐘的全自動化核酸分析儀POCKIT Central，已於2018年獲得CE-IVD認證，2019年亦在台灣取得醫材許可證。

2020年初開發完成之新冠病毒檢測試劑搭載POCKIT Central儀器而成新冠肺炎檢測平台，今日在台灣取得專案核准製造之產銷與輸出許可，同時平台已通過歐盟CE-IVD認證，即日起可正式列醫療器材外銷出口，期待對全球新冠肺炎防疫有所助益。

除現有新冠病毒檢測試劑，消化道病毒檢測試劑和登革熱與病媒蚊傳播等疾病檢測試劑，瑞基積極發展上呼吸道相關疾病檢測試劑。瑞基以累積十多年的優勢科技技術，整合台灣電子、精密機械、光電、生化等優勢產業打造瑞基核酸檢測平台，應用當前世界公認準確率最高之PCR技術，同時具備全自動、操作簡易、輕巧便攜，檢測時間僅需85分鐘之特性，極為適合特殊場域，可為船艦、偏遠地區或海關邊境與國際間交流，如飛航、國際會議等檢疫之應用。目前佈局中東與東南亞市場外，正極力發展歐美市場。