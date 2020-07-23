客庄旅遊券已67萬人登錄現在暫停 客委會：測試中

客家委員會「浪漫客庄旅遊券」昨開放第二波登記，昨天上午9時啟用沒多久，系統立刻爆量卡關，導致大當機，民眾罵聲連連。今早客委會LINE官方群組還發布公告指出，技術人員已規畫解完成解決方式，預計上午9時前再行作業，請民眾暫時不要登錄。不過，截至上午10時許，LINE仍顯示系統維護中，暫停登錄服務。

客委會今天上午8時26分在LINE官方群組發布公告，因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數的限制，並自動啟動防護機制，以致造成民眾登錄速度緩慢或無法回應請求，雖經多方溝通，渠道方方公司仍未能同意以專案方式取消人流限制。

公告進一步指出，為提供民眾順暢的登錄平台，技術人員已規劃完成解決方案，現正測試中，請大家暫時不要登錄，預計9時前完成測試後再行作業。

不過截至上午10點10分，客委會LINE官方群組仍僅公告配合資料庫及系統維護作業，暫停登錄服務。客委會回應，截至今天上午9時已有67萬人登錄成功，目前尚不確定系統處理完成時間。