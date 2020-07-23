浪漫客庄旅遊券卡關 客委會：完成測試後再行作業

客委會第二波「浪漫客庄旅遊券」昨天上午一開始登記，系統立刻爆量卡關，遲遲無法修復。「客委會浪漫客庄遊」Line帳號今天上午8時26分再度發出系統公告，指正在測試系統，希望民眾暫時不要登錄。

公告指出，因民眾登錄踴躍，湧入人數超過瞬間登錄請求數之限制，並自動啟動防護機制，以致造成民眾登錄速度緩慢或無法回應請求，雖經多方溝通，渠道方公司仍未能同意以專案方式取消人流限制，為提供民眾順暢之登錄平台，技術人員已規畫完成解決方案，現正測試中，請大家暫時不要登錄，俟完成測試後(預計9點前)再行作業，造成困擾請見諒。