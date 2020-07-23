再生醫療國家隊啟動 三總將打造全台最大細胞治療中心

再生醫療國家隊啟動！三軍總醫院22日與凱薾生醫集團簽訂醫療合作備忘錄與汀州院區改造計畫合約書，共同為國家級生技醫療產業組成跨領域專業平台。該計劃預計將投入5億元資金，重新改造近千坪汀州院區病房，將成為國家級細胞治療與細胞製程中心， 未來更將是「全台最大細胞治療中心」。

三軍總醫院院長蔡建松表示，未來新建完成的細胞治療中心，將以再生醫療與細胞治療為主，近期也將發展癌症、慢性傷口、腦中風與慢性關節炎等治療，最快1年內就能開始收案。

蔡建松指出，三總的醫療體系結合最新的再生醫學科技，與人工智慧及雲端資訊加持，跨團隊整合平台，將提高醫院資源運用效率，此次共組「國家細胞暨基因治療轉譯醫學中心」，將促進台灣細胞產業就地落實。此專業平台融入精準醫學、醫學資訊、人工智慧、細胞治療、整合治療，也將延攬台灣優秀企業與研發團隊加入，使台灣成為再生醫療技術領先者。

祐安細胞劉仁溥總經理表示，再生醫學是未來非常重要的醫療趨勢，公司為凱薾國際生醫集團轉投資，長期在細胞治療領域投入，這次與三軍總醫院合作，共同為生技醫療產業打造國家級平台，是對台灣乃至於亞洲非常有意義的事。

而祐安也已與尖端醫(4186)簽訂合作備忘錄，並邀尖端醫加入三軍總醫院等單位所組成的再生醫療「國家隊」。未來將就細胞保存服務、GTP實驗室建置與衛福部開放之特管辦法項目申請細胞治療計晝。

尖端醫董事長蘇文龍表示，此次獲邀加入再生醫療「國家隊」，提供尖端醫多年細胞培養技術，加上三軍總醫院與祐安此次合作案醫療整合服務，要將好的細胞產品投入醫療院所，以造福病患與推動醫療產業的進步。