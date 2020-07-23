連鎖效應／區域督導 提升連鎖戰力

每每走進連鎖快餐店，無論中式、西式，都對連鎖經營有著新的體悟，為什麼美味達人開的餐廳僅此一家，但普通好吃的快餐卻能百店、千店，以至萬店呢？

單純「美味」一個優點，並不代表可以發展出連鎖體系。

連鎖快餐雖算不上人間美味，但大都符合好吃的原則，在顧客點餐後3～5分鐘內即可出餐，甚至可以壓縮在90秒內出餐，加上整潔明亮的用餐區，外帶也有整套包材，方便帶著走。

看到了嗎？連鎖快餐店多了兩個優點，那就是速度與整潔，再加上品質、安全的品牌效應，連鎖就能長出規模。

我們也經常看到一些短時間爆發的品牌，很快長出規模，但也很快隕落，這更不是只把商品做好就好了。

面對規模，只將一家店經營好是不夠，還必須把每家店都經營好。此時，在連鎖中非常關鍵的職務——督導的工作，就成為連鎖的中流砥柱，這也是連鎖締造規模的不傳之秘。

透過標準操作手冊養成店長之後，為長成規模，還必須接力養成督導，督導有兩大基本工作、三項進階任務，和兩個魔鬼使命。

兩大基本工作，一是按照標準手冊點檢店舖工作落實度；二是帶領店舖營業目標的達成。三項進階任務，分別是協助店務團隊的養成、店舖環境的安全升級和商圈精耕的滲透與覆蓋。最後兩個魔鬼使命是裁員和懲處。

對於連鎖發展，至關重要的督導從何而來，三個管道簡述如下：

一、店長擢升：一位督導平均管轄10～20店，最常見的取才管道，就是從優秀的店長群中選拔出來，並非直接拔擢業績最好的店長，選拔程序基本有三：由自己提出申請、中上業績和有接班店長人選。

二、外部引進：從其他連鎖企業引進有經驗的督導同仁，對於初設營輔機制的企業也是重要的管道，尤其在沒有適合的內部人員可派任時，外部召募可說是及時雨，但切忌不能照搬原來的督導方式，避免水土不服。

三、總部派任：除了外部召募之外，初建督導層級的連鎖店，如店務層級沒有適合的人選，也可以安排由總部人員派任，尤其是從商品、人資或營管部門，可收縮短適應期的效果，更比外部選任容易進入狀況。

連鎖企業由點成線、由線成面，區域建設的開展是一大關鍵，將形成又連又鎖的組織力，強化店間整合與跨店管理，唯有構築店群之上的區域組織，才能更好的降低店間差異，強化連鎖營運管理。

只有店群沒有區域，極易形成各自為政，不能夠貫徹標準化流程，更無法串聯店群，發揮更大的綜效，連鎖三層組織，其中區域營輔是重要的鈕帶，可以承上啟下，對於連鎖的發展影響深遠，台灣大多數本土連鎖品牌的罩門，多是區域營輔體系的建置不全，引發諸多「管不好」和「管不到」的弊病。

我們不能只依靠店長管好每一家店，總部必須部署實質的管理機制，深入店群，真正做到聯合艦隊，發揮全面的打擊力。