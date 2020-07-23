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業務最前線／分散風險 從立訊案談起

經濟日報 / 吳育宏（立本台灣聯合會計師事務所BDO副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人）

「經濟規模」是大多數生意獲利的來源，簡單來說就是先把事做好，然後再大量的做，獲利自然就來。

舉例來說，你的親戚會煮好吃的牛肉麵，當他招呼幾十位好友享用時，是一件很美好的事。但是要煮上百、上千碗牛肉麵，仍然維持一樣的品質，就變成不同的挑戰了。這便是「興趣」和「事業」最大的不同，從餐飲業、零售業、服務業到製造業都適用。

然而當「經濟規模」走到一定的極限後，企業又面臨「分散風險」的考量，這便是電子代工業的現在進行式。

大陸廠商「立訊精密」7月17日公告，將收購台灣廠商「緯創」旗下兩家子公司100%的股權。對緯創而言，逐漸退出獲利不佳的iPhone手機代工業務，並不是什麼令人驚訝的決定；但是對收購方立訊精密來說，卻是非常具有戰略意義的一大步，因為它將開始有能力承接iPhone手機的訂單。

從蘋果前兩大代工廠鴻海、和碩的角度來看，這絕對是一項警訊，因為過去代工訂單未曾讓大陸組裝廠參與。如今從蘋果的角度，扶植台廠以外的大陸廠商（立訊），完全符合「分散風險」的利益。它除了增加供應鏈的選擇性，也間接讓「台廠供應鏈」和「紅色供應鏈」形成報價上的競爭，持續壓低蘋果產品的成本。

其實從另一個層面來說，任何供應商過度依賴單一客戶也不是健康的事，這正是目前鴻海、和碩所面臨的兩難：「既要讓蘋果這樣的金雞母下更多蛋，又不能讓雞蛋全放同一個籃子裡。」一邊是經濟規模，另一邊是分散風險，兩者並存、力求平衡。

立訊雖然不可能立即威脅到鴻海、和碩的地位，不過可以預見的是，它很有可能從低階機種開始跨入蘋果手機代工業務，如無意外，蘋果也樂見立訊帶來的良性競爭。

時間拉回到20年前，鴻海也帶給當時全球第一大電子代工廠「偉創力」莫大的壓力，一步步擴大自己在蘋果供應鏈的占有率。如今這個劇本似乎悄悄重演，鴻海已從「挑戰者」變成「被挑戰者」，這便是商業世界的現實。

蘋果供應鏈 鴻海 立訊

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