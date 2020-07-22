快訊

西濱新竹段驚傳3聯結車追撞 1名駕駛當場失去生命跡象

獨／明星光環全消失 野生小嫻零元不悔窩屏東端盤子

誠品全台首家美感生活概念店 expo BEAUTY進駐台中

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「expo BEAUTY」除了將台灣美力發揚國際，還有台灣土地蘊育的在地老字號。記者宋健生/攝影
「expo BEAUTY」除了將台灣美力發揚國際，還有台灣土地蘊育的在地老字號。記者宋健生/攝影

全台首家台灣土地蘊育的美感生活概念店「expo BEAUTY」，今(22)日在台中誠品生活園道店全新開幕。新店集結了超過50個台灣在地品牌、逾千項在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。

包括有以「有機植萃洗臉紙」擠進華航、國泰、俄羅斯航空機上免稅品的台灣品牌「膜殿」；星馬熱賣爆紅的「deBalets小巴黎香水洗髮精」；年銷逾百萬瓶、深受老中青三代喜愛的「廣源良」絲瓜水；傳承70年日客最愛的台灣天然皂「大春煉皂」等。

催生「expo BEAUTY」的誠品生活文創平台expo資深經理詹佳玲表示，談到美妝保養，大部分女性會先想到國際歐美專櫃，小資女則傾向日韓品牌，但卻不知道台灣這塊土地的優質品牌，早已默默揚名國際。

像是獲德國紅點設計等多項大獎的「膜殿」，創辦人原是醫院胚胎師，自製保養品讓寶貝女兒帶出國，意外受到歡迎，明星商品「不沾手口紅泥膜」也獲得亞洲美容大獎肯定，全球銷售逾20國。

在星馬熱賣爆紅回台灣的「deBalets小巴黎香水洗髮精」，少女系瓶身顏值高，成為網紅推薦髮品，98%還原國際品牌香水，居家也能體驗沙龍級享受。

除了將台灣美力發揚國際，還有台灣土地蘊育的在地老字號。

彰化在地國民保養品牌「廣源良」，創業啟發來自妻子嫁妝裡兩瓶丈母娘的「絲瓜水」，於是採用台灣天然絲瓜、蘆薈為基底，製作最有台灣味的美容聖品，平均年銷售逾百萬瓶，堪稱台灣天然保濕始祖。

傳承三代逾一甲子的台北大稻埕老店「大春煉皂」，早年代工製作全台飯店皂品，孫子接手後秉持「與土地共存」的理念，製作天然皂大受歡迎，市面上罕見的「髮餅」更是隱藏版熱銷單品，讓秀髮輕盈蓬鬆不乾澀。

台北廈門街老藥行「樂木集」同樣傳承老祖宗的漢方智慧，推出「沒有中藥味的漢方飲」有助於除溼氣、調月事、助好眠，簡易包裝讓忙碌上班族5分鐘即可飲用。

隱藏在台北知名士東市場的歐式廚房「食穗」，搭配當令時節推薦專屬台灣的漢方茶飲，富含紅棗、枸杞、菊花、羅漢果等8種天然草本，希望讓大家用喝的就美麗。

目前，誠品生活expo在全台及日本共有18家分店。詹佳玲表示，誠品生活expo持續發掘台灣之美，也期望取自土地、用於自然，更歡迎誠品人會員回收空瓶享折抵優惠。

長期致力土地關懷的「茶籽堂」攜手「春池玻璃」，以回收玻璃裝載苦茶油促進循環圈；「一日茶事」以台灣茶葉為天然基底，研發出一款專利成份「東方六茶萃取精華」，將台灣茶飲文化中具代表性的綠茶、菊花、東方柿等六種植物營養成分淬鍊而出。

expo BEAUTY也呼籲品牌減少包裝降低碳足跡，獲歐盟認證的台灣天然彩妝「nsou」、香氛品牌「Frenchic繁星香頌」，都積極提倡環保、落實減塑，使用玻璃、鋁、紙質、大豆油墨等可回收材質製作包材，一同響應綠色經濟。

「一起來體驗台灣土地蘊育的美感生活吧！」詹佳玲說，開幕期間「MUZEN根本芳療」特別以世界遺產台灣檜木提煉精油，讓人彷彿置身於海拔2,000公尺，享受阿里山森林浴。

此外，8月中起expo BEAUTY將不定期舉辦體驗課程，邀請民眾來店品茗、手作調香、植栽創作等放鬆身心靈的課程，期許成為忙碌都會人的城市綠洲。

新店集結了超過50個台灣在地品牌、逾千項在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。記者宋健生/攝影
新店集結了超過50個台灣在地品牌、逾千項在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。記者宋健生/攝影
全台首家台灣土地蘊育的美感生活概念店「expo BEAUTY」，在台中誠品生活園道店全新開幕。記者宋健生/攝影
全台首家台灣土地蘊育的美感生活概念店「expo BEAUTY」，在台中誠品生活園道店全新開幕。記者宋健生/攝影
「expo BEAUTY」邀請民眾一起來體驗台灣土地蘊育的美感生活。記者宋健生/攝影
「expo BEAUTY」邀請民眾一起來體驗台灣土地蘊育的美感生活。記者宋健生/攝影

延伸閱讀

企業賣舊制地 拆除費列成本

無法自理生活 詐嫌交保 警憂滅證

茂德只花一年成功變更土地 味全三重舊廠變身500億金雞母

誠品R79推「79街遊卡」周邊人氣早午餐、咖啡店享優惠

相關新聞

政府大撒錢後 顏炳立：房市元氣逐漸恢復

淡淡的6月天，在疫情趨緩、全球政府大撒錢下，資金會湧向操作最短、獲利最快的管道，因而股市率先V型反轉復甦；但經濟面受疫情重傷後不易快速回復，房地產仍呈現淺碟型、緩跌結束後的盤整。

行銷線上／線下轉線上 觀察四階段指標

最近在一堂協助傳產發展數位的GoogleAnalytics網站分析課程中，有同學提問：「這些數位行銷工具上有那麼多數據指...

古書今贏／創業同心 經營有道

微利時代，微型企業如雨後春筍不絕於旅，有些青創夥伴認為，創業是為了自己打拚，不用看老闆臉色，背後有金主，還能大搏特搏，就...

檢測五虎 攻美國外銷

新冠疫情全球爆發，檢測五虎攻美。美疫情持續噴發，新冠檢測試劑需求遠逾供給，台灣快篩試劑廠商包括普生（4117）、瑞磁、博...

生技月 國際大咖談疫情

亞洲生技大會今（22）日起一連五天召開，第一天重頭戲為亞洲生技論壇，由於今年首度透過線上結合實體論壇模式，反而讓阿斯特捷...

默克來台揪伴 攻精準醫療

財團法人國家衛生研究院宣布，看好台灣發展精準醫療未來前景，國際大廠默克集團將在今（22）日與國衛院簽訂合作備忘錄，鎖定精...

特斯拉交車數衝高 台鏈利多

外電引述知情人士透露，全球電動車一哥特斯拉（Tesla）告知員工，第3季目標是「創下有史以來最好的交付紀錄」。特斯拉積極...

金可董事長 化身賣鞋郎

金可集團董事長蔡國洲賣鞋子。東海大學昨（21）日發表東海「路思義LUCE」品牌經典針織鞋，身兼東海路思義校友企業董事長的...

隱形眼鏡大咖金可 營運將增溫

隱形眼鏡大廠金可董事長蔡國洲表示，揮別上半年業績受新冠肺炎疫情影響，目前中國大陸整體銷售已恢復九成，台灣銷售也回到原來的...

交通部評鑑「五星+」飯店 二家上榜

交通部觀光局辦理星級旅館評鑑超過十年後，再推「超越五星」飯店評鑑，結果瑞穗天合國際觀光酒店和台北美福大飯店通過審核，成為...

茂德只花一年成功變更土地 味全三重舊廠變身500億金雞母

五年多前因「滅頂風暴」，新北市前市長朱立倫裁示終止變更味全三重舊廠開發案。接手土地的茂德集團去年重啟送件通過「工業區變住...

人物側寫／張高祥擁銀彈 政商手腕高明

茂德機構總裁張高祥今年六十歲，據聞身價超過百億元，但向來低調，近年他先完成交易難度頗高的東森電視案，之後再下一城，買下停...

熱門新聞

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

王朝大酒店賣268億 這位嘉義鄉親狂賺近200億

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

勞長：勞保年改 二年內執行

託付寶未核准…「街口」吸金踩紅線 金管會示警

身分證尾數沒中藝FUN券 他悲歎「遭國家放棄」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。