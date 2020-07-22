誠品全台首家美感生活概念店 expo BEAUTY進駐台中

全台首家台灣土地蘊育的美感生活概念店「expo BEAUTY」，今(22)日在台中誠品生活園道店全新開幕。新店集結了超過50個台灣在地品牌、逾千項在地製造的美妝保養、香氛、食補養生、居家生活特色商品。

包括有以「有機植萃洗臉紙」擠進華航、國泰、俄羅斯航空機上免稅品的台灣品牌「膜殿」；星馬熱賣爆紅的「deBalets小巴黎香水洗髮精」；年銷逾百萬瓶、深受老中青三代喜愛的「廣源良」絲瓜水；傳承70年日客最愛的台灣天然皂「大春煉皂」等。

催生「expo BEAUTY」的誠品生活文創平台expo資深經理詹佳玲表示，談到美妝保養，大部分女性會先想到國際歐美專櫃，小資女則傾向日韓品牌，但卻不知道台灣這塊土地的優質品牌，早已默默揚名國際。

像是獲德國紅點設計等多項大獎的「膜殿」，創辦人原是醫院胚胎師，自製保養品讓寶貝女兒帶出國，意外受到歡迎，明星商品「不沾手口紅泥膜」也獲得亞洲美容大獎肯定，全球銷售逾20國。

在星馬熱賣爆紅回台灣的「deBalets小巴黎香水洗髮精」，少女系瓶身顏值高，成為網紅推薦髮品，98%還原國際品牌香水，居家也能體驗沙龍級享受。

除了將台灣美力發揚國際，還有台灣土地蘊育的在地老字號。

彰化在地國民保養品牌「廣源良」，創業啟發來自妻子嫁妝裡兩瓶丈母娘的「絲瓜水」，於是採用台灣天然絲瓜、蘆薈為基底，製作最有台灣味的美容聖品，平均年銷售逾百萬瓶，堪稱台灣天然保濕始祖。

傳承三代逾一甲子的台北大稻埕老店「大春煉皂」，早年代工製作全台飯店皂品，孫子接手後秉持「與土地共存」的理念，製作天然皂大受歡迎，市面上罕見的「髮餅」更是隱藏版熱銷單品，讓秀髮輕盈蓬鬆不乾澀。

台北廈門街老藥行「樂木集」同樣傳承老祖宗的漢方智慧，推出「沒有中藥味的漢方飲」有助於除溼氣、調月事、助好眠，簡易包裝讓忙碌上班族5分鐘即可飲用。

隱藏在台北知名士東市場的歐式廚房「食穗」，搭配當令時節推薦專屬台灣的漢方茶飲，富含紅棗、枸杞、菊花、羅漢果等8種天然草本，希望讓大家用喝的就美麗。

目前，誠品生活expo在全台及日本共有18家分店。詹佳玲表示，誠品生活expo持續發掘台灣之美，也期望取自土地、用於自然，更歡迎誠品人會員回收空瓶享折抵優惠。

長期致力土地關懷的「茶籽堂」攜手「春池玻璃」，以回收玻璃裝載苦茶油促進循環圈；「一日茶事」以台灣茶葉為天然基底，研發出一款專利成份「東方六茶萃取精華」，將台灣茶飲文化中具代表性的綠茶、菊花、東方柿等六種植物營養成分淬鍊而出。

expo BEAUTY也呼籲品牌減少包裝降低碳足跡，獲歐盟認證的台灣天然彩妝「nsou」、香氛品牌「Frenchic繁星香頌」，都積極提倡環保、落實減塑，使用玻璃、鋁、紙質、大豆油墨等可回收材質製作包材，一同響應綠色經濟。

「一起來體驗台灣土地蘊育的美感生活吧！」詹佳玲說，開幕期間「MUZEN根本芳療」特別以世界遺產台灣檜木提煉精油，讓人彷彿置身於海拔2,000公尺，享受阿里山森林浴。