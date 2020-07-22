桃機樂友會暑假加碼深度體驗 釋1,680個名額

桃園國際機場推出「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，獲得熱烈迴響，為慶祝8月父親節，經評估協調投入更多導覽及餐飲服務能量，將釋出1,680個名額，並於明（23）日上午10時開放網路報名，歡迎有興趣的民眾把握寶貴機會樂遊桃機。

為活絡機場經濟，也讓民眾有機會體驗桃園機場團隊優質服務與貼心設施，機場國際機場公司與社團法人桃園市國際機場產業發展協會合作推出「桃機樂友會」活動，報名費1,000元即能體驗機場主題候機室導覽、前進空側機坪管制區，享用貴賓室美食及選購完稅精品，更有機會獲得東北亞、紐澳來回機票等抽獎獎品。

更特別的是，暑假來機場的民眾，還可欣賞在第二航廈北側擴建區5樓重出江湖的「桃機未來願景x樂高特展」！2019年配合桃園機場成立40周年設立，由台灣唯一樂高認證大師黃彥智以15萬片樂高堆疊設計，打造出總面積約18平方公尺的迷你樂高桃園機場，以「桃園國際機場園區實施計畫」為藍本，建置3棟航廈、衛星廊廳、南北跑道與塔台等重要機場建築，現場還加碼設立可以自由創作的積木牆，讓民眾自己動手打造天馬行空的樂高作品，留下在桃園機場的美好回憶。

「桃機樂友會」報名7月15日上線一天半，限額4,000位隨即額滿，經整理網站重複報名或繳費未成者，並評估機場服務能量，為因應暑假出遊旺季，並慶祝88父親節，邀請平日辛苦的父親能夠暢遊桃園機場，主辦單位評估後釋出1,680個幸運名額，自7月30日起至8月底的每周四、六兩日共十梯次，希望先前報名向隅的民眾都能開心參與。

桃機公司提醒參加民眾，活動當日請記得攜帶身份證及佩戴口罩，並配合航廈入口體溫偵測，活動前14日內(含)需無出入境紀錄，每梯設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

活動報名網址：http://travel.airview.com.tw。

活動洽詢專線：0800-055-556 (服務時間08:00-17:00)

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