六福拚業績多管齊下 萬怡加開餐期、客棧7月轉防疫旅館

看好振興券商機，六福（2705）旗下的台北六福萬怡酒店不只是推出「放大你的振興券！」活動響應，也加開旗下餐廳的餐期，從早到晚都能消費振興三倍券。另外，旗下的六福客棧客房部門原已在5月底停業，但6月底接受台北市觀光傳播局徵招，轉型為防疫旅館，目前六福客棧7月住房率已滿房，可望帶來業績貢獻。

根據統計，目前全台已有一半的人數預購振興三倍券，並依照預購的情況來看，紙本券已突破1,000萬人，共超過300億元。搶攻這波振興券商機，六福表示，旗下的台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理為南港超人氣粵菜餐廳，每逢周末總是一桌難求，即日起至9月30日間，推出限定周六日的廣式下午茶（14:30~16:30），集結30道人氣料理，包含19道正宗港點、4道老饕必點廣式燒臘、7道主廚推薦港點，每道價格區間為120元~480元，還有超優惠的老饕必點組合餐，選擇3道人氣港點只要460元，最低達72折，可再搭配使用振興券及餐飲抵用券。

配合振興三倍券上路，台北六福萬怡酒店首波針對紙本推出優惠活動，持紙本振興三倍券任一面額，搭配結帳消費滿3,000元，立即送3,000元的餐飲抵用券；為擴大民眾使用紙本振興三倍券來消費的機會，旗下餐廳也特別加開餐期，大廳酒吧將營業時間提早至10點，推出美味早午餐340元起。

此外，旗下的六福客棧7月轉防疫旅館，六福表示，六福客棧最快明年第1季才會啟動危老重建，在進行重建工程之前，配合觀傳局轉型為防疫旅館，且226間房間全開，7月住房率100%，已經沒有空房。主要是暑假大量留學生返台帶動需求。

目前六福集團旗下以六福莊和六福村暑假業績最旺，六福莊7月周末訂房率已達8-9成，平日也有6成，另六福村在政府推動19歲以下青年學子不限次數免費玩的優惠下，7、8月遊園人次預估可達35萬人次。