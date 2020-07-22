快訊

陸外交部證實：美國要求72小時內關閉陸駐休士頓總領館

烏克蘭「黑鏡」? 武裝挾持公車, 總統被迫推片的人質危機

六福拚業績多管齊下 萬怡加開餐期、客棧7月轉防疫旅館

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
粵亮廣式料理集合超好吃又好看的創意港點，打造視覺系港點隊。 圖／六福集團提供
粵亮廣式料理集合超好吃又好看的創意港點，打造視覺系港點隊。 圖／六福集團提供

看好振興券商機，六福（2705）旗下的台北六福萬怡酒店不只是推出「放大你的振興券！」活動響應，也加開旗下餐廳的餐期，從早到晚都能消費振興三倍券。另外，旗下的六福客棧客房部門原已在5月底停業，但6月底接受台北市觀光傳播局徵招，轉型為防疫旅館，目前六福客棧7月住房率已滿房，可望帶來業績貢獻。

根據統計，目前全台已有一半的人數預購振興三倍券，並依照預購的情況來看，紙本券已突破1,000萬人，共超過300億元。搶攻這波振興券商機，六福表示，旗下的台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理為南港超人氣粵菜餐廳，每逢周末總是一桌難求，即日起至9月30日間，推出限定周六日的廣式下午茶（14:30~16:30），集結30道人氣料理，包含19道正宗港點、4道老饕必點廣式燒臘、7道主廚推薦港點，每道價格區間為120元~480元，還有超優惠的老饕必點組合餐，選擇3道人氣港點只要460元，最低達72折，可再搭配使用振興券及餐飲抵用券。

配合振興三倍券上路，台北六福萬怡酒店首波針對紙本推出優惠活動，持紙本振興三倍券任一面額，搭配結帳消費滿3,000元，立即送3,000元的餐飲抵用券；為擴大民眾使用紙本振興三倍券來消費的機會，旗下餐廳也特別加開餐期，大廳酒吧將營業時間提早至10點，推出美味早午餐340元起。

此外，旗下的六福客棧7月轉防疫旅館，六福表示，六福客棧最快明年第1季才會啟動危老重建，在進行重建工程之前，配合觀傳局轉型為防疫旅館，且226間房間全開，7月住房率100%，已經沒有空房。主要是暑假大量留學生返台帶動需求。

目前六福集團旗下以六福莊和六福村暑假業績最旺，六福莊7月周末訂房率已達8-9成，平日也有6成，另六福村在政府推動19歲以下青年學子不限次數免費玩的優惠下，7、8月遊園人次預估可達35萬人次。

三倍券 振興券

延伸閱讀

卡王出手了！國泰卡三倍券回饋16.7％ 再換SOGO千元禮券

日本振興旅遊正式上路 安倍：防疫兼顧經濟方向不變

知名飯店未列三倍券電商白名單 業者：可刷退訂金

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

相關新聞

政府大撒錢後 顏炳立：房市元氣逐漸恢復

淡淡的6月天，在疫情趨緩、全球政府大撒錢下，資金會湧向操作最短、獲利最快的管道，因而股市率先V型反轉復甦；但經濟面受疫情重傷後不易快速回復，房地產仍呈現淺碟型、緩跌結束後的盤整。

行銷線上／線下轉線上 觀察四階段指標

最近在一堂協助傳產發展數位的GoogleAnalytics網站分析課程中，有同學提問：「這些數位行銷工具上有那麼多數據指...

古書今贏／創業同心 經營有道

微利時代，微型企業如雨後春筍不絕於旅，有些青創夥伴認為，創業是為了自己打拚，不用看老闆臉色，背後有金主，還能大搏特搏，就...

檢測五虎 攻美國外銷

新冠疫情全球爆發，檢測五虎攻美。美疫情持續噴發，新冠檢測試劑需求遠逾供給，台灣快篩試劑廠商包括普生（4117）、瑞磁、博...

生技月 國際大咖談疫情

亞洲生技大會今（22）日起一連五天召開，第一天重頭戲為亞洲生技論壇，由於今年首度透過線上結合實體論壇模式，反而讓阿斯特捷...

默克來台揪伴 攻精準醫療

財團法人國家衛生研究院宣布，看好台灣發展精準醫療未來前景，國際大廠默克集團將在今（22）日與國衛院簽訂合作備忘錄，鎖定精...

特斯拉交車數衝高 台鏈利多

外電引述知情人士透露，全球電動車一哥特斯拉（Tesla）告知員工，第3季目標是「創下有史以來最好的交付紀錄」。特斯拉積極...

金可董事長 化身賣鞋郎

金可集團董事長蔡國洲賣鞋子。東海大學昨（21）日發表東海「路思義LUCE」品牌經典針織鞋，身兼東海路思義校友企業董事長的...

隱形眼鏡大咖金可 營運將增溫

隱形眼鏡大廠金可董事長蔡國洲表示，揮別上半年業績受新冠肺炎疫情影響，目前中國大陸整體銷售已恢復九成，台灣銷售也回到原來的...

交通部評鑑「五星+」飯店 二家上榜

交通部觀光局辦理星級旅館評鑑超過十年後，再推「超越五星」飯店評鑑，結果瑞穗天合國際觀光酒店和台北美福大飯店通過審核，成為...

茂德只花一年成功變更土地 味全三重舊廠變身500億金雞母

五年多前因「滅頂風暴」，新北市前市長朱立倫裁示終止變更味全三重舊廠開發案。接手土地的茂德集團去年重啟送件通過「工業區變住...

人物側寫／張高祥擁銀彈 政商手腕高明

茂德機構總裁張高祥今年六十歲，據聞身價超過百億元，但向來低調，近年他先完成交易難度頗高的東森電視案，之後再下一城，買下停...

熱門新聞

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

整理包／浪漫客庄旅遊券上午9時開放登記 時間一到卻卡關

三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

抽到藝fun券卻無法驗證 民眾怒批文化部

藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

農遊券6天消費破4500萬元 還有500家業者排隊等加入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。