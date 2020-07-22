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亞洲生技大會線上、線下並進 逾千人報名

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

亞洲生技大會今(22)日舉行論壇會議，生物產業協會理事長李鍾熙表示，由於新冠肺炎疫情影響，今年採取線上、線下雙軌並進，報名人數總計超過 1400 人，其中30%為國際人士，且美國參與人數突破百位，多於去年，台灣生技產業能見度顯著提升。

李鍾熙指出，亞洲生技大會是疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議，極具意義。

活動開辦前3個月疫情較嚴峻，難以順利展開，但台灣疫情控制得宜，且國際對台灣防疫有高度興趣，因此結合線上、線下方式，推出論壇、展覽、全球24小時商機媒合、線上展望說明會等活動。

實體展覽方面，今年共有438家公司，1049個攤位共襄盛舉，總計報名人數約有1400人，現場共有400人，其中約有3成來自國外，且有107位為美國人，優於往年參與人數。

李鍾熙觀察到，台灣除因疫情控制得宜，帶動國際能見度提升外，也激起兩大現象，包括資本市場更熱衷生技產業，以及危機中法規有所突破。

今年大會以「危難中找尋生機」(Finding Cures in the Crisis) 為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、 數位醫療、及投資與區域合作等五項論壇，希望能廣邀國內外頂尖專家集思廣義，為生技產業找出疫情後的下一波新佈局及新機會。

其中，更邀請免疫療法的諾貝爾與唐獎得主本庶佑 (Tasuku Honjo)，分享癌症免疫治療的未來發展，及多位藥廠負責人分享目前全球疫情發展。

還有，具焦新冠肺炎相關主題包括流行病學、檢測、藥物疫苗開發、大數據、科技開發、產業發展等相關題目

大會更邀請前衛生署副署長及疾管局局長- TRPMA張鴻仁理事長進行規劃，分別於大會第一日、第二日安排共兩個新冠肺炎議程。講者群包括國內外抗疫專家學者 – HIMSS International-Charles Alessi, Chief Clinical Officer、前副總統陳建仁院士、史丹福大學醫學院教授王智弘、蔡秀娟博士，及開發具有治療新冠病毒潛力藥物及疫苗之生技公司，以及羅氏診斷Quality & Regulatory全球負責人Richeal Cline等共同與會。

生技產業 疫情 生技

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