網家領先使用新款易撕膠帶 碳標籤認證推減碳行動

響應綠色經濟議題，PChome網路家庭（8044）致力推動友善環境理念，積極從「綠購包裝、綠購運輸、綠購倉儲、綠購金流」四大面向，實踐節能減碳措施，善盡企業永續經營責任。為持續推廣綠色消費行動，網家經過一年的努力，於今年7月成為全台第一個取得行政院環保署「碳標籤」大型綜合網購平台企業。

網家透過揭露產品碳足跡及推行減碳計畫，推廣全民綠色消費意識，延續綠色企業理念。同時，更推動真全回收紙箱概念，領先使用易撕膠帶包裝箱體，消費者將可不留任何殘膠、100%回收購物紙箱，有效促進環境永續發展，推升綠購計畫全面再升級。

為更進一步推廣綠購計畫，網家今年成為全台第一家取得「碳標籤」大型綜合網購平台，藉由揭露及分析產品碳足跡，了解產品於每個階段所產生之溫室氣體比例，進而探討減碳策略，發展綠色供應鏈，也鼓勵消費者可優先選購具碳標籤的產品，並於產品使用及處置時，共同降低碳排放，達到愛護地球的目標。

此外，為持續深耕綠色經濟，網家亦獨家上線新款易撕膠帶，膠帶材質使用水性壓克力環保膠水，主打環保安全、方便易撕，且經歐盟RoHS、美國FDA等國際認證，不含有害物質、可間接接觸食品，消費者於回收紙箱時，不僅能快速撕取膠帶本體、不留任何殘膠，更能達成紙箱100%回收的環保理念，實踐友善環境行動。

網家持續推行綠色購物計畫，自2005年推動統一發票電子化後，至今年度已有效減少每年95%紙張發票的數量和印製油墨的耗費，竭力降低對環境的影響，去年全面推出31款環保紙箱，平均每個包裹可減少約11%的碳排放量，且結合數據系統運算，因應不同材積大小之商品，選用最符合的紙箱尺寸包裝，以減少空箱率及包材用量，更著手推動跨庫併箱措施，讓不同倉儲點之商品可併箱出貨，大幅降低紙箱耗用，促進環境永續發展。

此外，響應環保愛地球議題，網家即日起至8月31日於全站推出「跟著PChome一起愛地球」活動專區，集結各大品牌：台糖、統一、可口可樂、黑松、泰山、歐萊德等具備「碳標籤」之綠色商品，祭出超值優惠回饋活動，消費者凡購買活動專區綠色商品，即可享有10%P幣回饋（每組帳號活動回饋上限500P幣），同時使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡，最高將可享15%P幣回饋。

網家期望，透過創新的營銷優勢，與推動綠色購物理念，打造永續電商平台，讓更多消費者加入環保行列，一同邁向減碳新時代。