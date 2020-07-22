古書今贏／創業同心 經營有道

經濟日報 / 劉順杰（易群企管資深顧問）

微利時代，微型企業如雨後春筍不絕於旅，有些青創夥伴認為，創業是為了自己打拚，不用看老闆臉色，背後有金主，還能大搏特搏，就算失敗，反正年輕，重新來過。

我認為：要做想做的事，先要有本事，不想看老闆臉色，還是要看天色；有金主支持，把無辜的人拖下水實在不好，創業不是賭博，手氣再好、年紀再輕，仍禁不起幾個循環。

《莊子．雜篇》裡有個橫行天下的強盜叫做柳下跖，他的出場詩是「順我者生，逆我者亡」即使孔子藉著柳下惠的關係，想用仁義道德來說服他，最後被嚇得皮皮剉無功而返。

盜跖的追隨者有九千人，率眾掠奪，連諸侯也怕（所過之邑，大國守城，小國入保，萬民苦之）。有次他的門徒問他：「當強盜需要『道』嗎？」

盜跖的回答非常有意思：「做任何事都要有『道』，我們當強盜的要搶劫前，必須事先偵查了解和評估被搶者的虛實（值不值得搶和能不能搶）叫做『聖』，我帶著你們，而且身先士卒叫做『勇』，進入城池宅院裡，突發狀況很多，必須隨機應變叫做『智』，搶完了有條不紊撤退，由我殿後讓大家先走叫做『義』，分金銀珠寶時，論功行賞叫做『仁』，這五項只要有一件做不到，不能成為大盜。」《莊子．肢篋》

想要合夥創業，不是占山為王，拉人當強盜，想要經營有道，關鍵在好夥伴；好夥伴的定義包含：能力、德行，如果是為了資金湊人數，阿貓阿狗入列，將來一定會破壞布局和好心情。

雙方或多方願意成為事業夥伴，想必有一定的共識或默契，合作夥伴要有自知之明和知人之明，採一人領導，依照強項分工最佳，最忌諱表面互相尊重的多頭馬車領導模式，有共識還好，否則會讓其他人員無所適從。

事業未進入軌道，大部分會互相支持不抱怨，事業步入軌道，很多事情必須重新檢討；合作夥伴願意真誠、真實表達意見，尊重團隊決策，絕不故作大方心裡嘀咕；即使決策失敗，人前背後不放炮。

不為省錢請人幫閒工，招募新人品德比能力重要，以免引狼入室生悶氣；資源不足時節流效益有限，善用國家產學資源，創造更大效益。

應收應付公私分明，不會因為自己出了幾分錢，把公司的口袋拿來掏，建立雙印鑑制度，有的投資者表示充分信賴，擺明只插花不管事，經營者開誠布公，可以防弊和少閒話。

合夥創業不是扮家家酒，到了吃飯時間各自散場，選擇加碼或停損，可能出現另起爐灶、過河拆橋、分道揚鑣等狀況，事先建立進退場機制，能降低紛爭和困擾。

《史記．管晏列傳》，管仲和鮑叔牙年輕時是好朋友，不論官場、戰場、商場，管仲總給人衰神上身的印象，不過鮑叔牙寧可自己吃虧，從來不計較。之後齊國發生內亂，管鮑二人相約，各為其主回國爭位，鮑叔牙雖然成為贏家，卻心甘情願屈居下位，向齊桓公推薦管仲為相，合夥創業者，事業是否有成，就在莫忘初衷，才能同心斷金。

創業 強盜 賭博

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