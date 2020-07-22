行銷線上／線下轉線上 觀察四階段指標

最近在一堂協助傳產發展數位的GoogleAnalytics網站分析課程中，有同學提問：「這些數位行銷工具上有那麼多數據指標，有沒有什麼範本可以讓我們參考？」老實說，還真的沒有，但還是有個大方向的準則可給大家參考。

一般在講企業的發展，會分成投入期、成長期、成熟期與衰退期，網站當然也會有這類狀況，我們可以搭配原來的企業發展狀況，整理出每個階段該注意的項目。

一、投入期／新訪客、新會員、首購創造收入

新的網站成立時，最重要的就是開始想辦法導入人流，這時要留意的除了要有人外，是否持續有新網友進來更為重要，讓更多新網友認識並接觸我們，才是透過網路爭取業績的第一步。

有些企業覺得自己實體經營很久，不可能沒人認識自己，但其實到網路上後，網友有更多元的選擇。因此，企業要懂得在心態上歸零，積極爭取更多訪客並鼓勵加入會員及消費。

二、成長期／成交轉換率、整體訪客量

當企業網站開始累積了一定會員後，得開始檢視我們如何針對自己的網站及所提供的產品及服務做調整，以增加消費意願，讓企業營收能夠進入更高速的成長。

過往的會員消費紀錄及逛網站的路徑，就會成為精進努力的重要依據。

三、成熟期／回購率、行銷投報率

假若我們已經在目標的族群中取得很好的新會員數量以及比例，剩下來的就是想辦法鼓勵這些會員們持續回購，這時候過往累積的會員資料運用就顯得很重要。

企業可以選擇用ECFIT之類的客戶關係維護工具來重複接觸這些消費者，費用上除了比一般臉書或Google廣告節省外，成交機率也會比從沒接觸的新客來得高。

四、衰退期／流失率、新方案的進度

當會員消費市場飽和，企業的業績可能開始無法持續成長，除了想辦法延緩衰退速度外，想方設法發展企業的第二成長曲線會是重要的解決手段，甚至對於部分企業來說，現在的發展數位，某方面也是因為昔日的經營已經遇到瓶頸，期望能透過網路電商的經營帶來充沛的業績。

無論走在哪個階段，企業都必須謹慎面對，透過觀察幾個關鍵的數據指標變化，調整企業的經營策略，避免只憑感覺來做調整的習慣。