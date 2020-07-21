日本露天推購物1,500元 10公斤內免國際運費

近日有一本企管夯書問世，出版才一個月，就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名，並趕著三刷。為何大家搶著看？原來，這本《戰勝黑天鵝──打破富不過三代的魔咒》探討的是東西方家族企業的長青秘訣。究竟這本書如何端出解方、打破華人「富不過三代」的魔咒？

2020-07-21 09:20