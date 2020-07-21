日本露天推購物1,500元 10公斤內免國際運費
日本露天今（21）日宣布推出海運服務，推出全站超過六千萬件商品，只要購物滿1,500元，即可享受10公斤日本國際運費0元的優惠，消費者能更方便的計算訂購的商品總重，網友們再也不用為了商品重量而斤斤計較，可以盡情網上購物免擔心。
日本露天CEO蘇芸指出，台灣消費者對於日本國際運費的優惠特別在意，開站以來的各種日本國際運費優惠活動都得到相當大的回應，對於免日本國際運費的熱愛也直接反映在訂單的成長上。不過前幾波免運活動發現三公斤的重量限制，會讓消費者礙於重量的限制看得到卻買不到，將商品重量放寬到十公斤，方便消費者採購家電或是大量的零食餅干，而且優惠期間10公斤內一樣免日本國際運費，讓消費者在可以無需負擔日本國際運費的優惠下盡情網購。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言