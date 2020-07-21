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日本露天推購物1,500元 10公斤內免國際運費

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

日本露天今（21）日宣布推出海運服務，推出全站超過六千萬件商品，只要購物滿1,500元，即可享受10公斤日本國際運費0元的優惠，消費者能更方便的計算訂購的商品總重，網友們再也不用為了商品重量而斤斤計較，可以盡情網上購物免擔心。

日本露天CEO蘇芸指出，台灣消費者對於日本國際運費的優惠特別在意，開站以來的各種日本國際運費優惠活動都得到相當大的回應，對於免日本國際運費的熱愛也直接反映在訂單的成長上。不過前幾波免運活動發現三公斤的重量限制，會讓消費者礙於重量的限制看得到卻買不到，將商品重量放寬到十公斤，方便消費者採購家電或是大量的零食餅干，而且優惠期間10公斤內一樣免日本國際運費，讓消費者在可以無需負擔日本國際運費的優惠下盡情網購

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日本露天新推海運服務！消費滿額10kg日本國際運費0元

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