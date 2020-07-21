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邀粉絲搭機捷FUN暑假 蔡阿嘎打造蔡桃貴主題車站

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
桃捷公司和百萬Youtuber蔡阿嘎攜手打造兒子的「蔡桃貴主題車站」，今（21）日在三重站舉辦「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站發表會」。　圖／桃捷公司提供
桃捷公司和百萬Youtuber蔡阿嘎攜手打造兒子的「蔡桃貴主題車站」，今（21）日在三重站舉辦「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站發表會」。　圖／桃捷公司提供

桃捷公司和百萬Youtuber蔡阿嘎攜手打造兒子的「蔡桃貴主題車站」，7月18日在機場捷運A2三重站正式開展，有最萌網紅、國民兒子之稱的蔡桃貴，果然吸引滿滿目光，開展三天已有上千粉絲前來看展。蔡桃貴粉絲們最引頸期盼的粉絲見面會，在桃捷公司和大頭佛娛樂有限公司合作之下，今（21）日在三重站舉辦「蔡桃貴2周歲桃捷主題車站發表會」。

機場捷運A2三重站「蔡桃貴主題車站」，成為暑假超夯景點，出席發表會的桃園市長鄭文燦表示，他親自走一趟之後，覺得這座親子車站非常療癒、有趣，讓車站變得充滿童趣且親切，結合旁邊的新北大都會公園，是一個非常適合帶小朋友來放電的親子行程。

鄭文燦認為，搭機捷不一定是出國，尤其現在國外疫情尚未穩定，民眾可以選擇搭乘機場捷運觀光、購物，來一趟小旅行。除了A2三重站的蔡桃貴主題車站及旁邊的新北大都會公園，A4新莊副都心的宏匯廣場、A18高鐵桃園站的八景島Xpark水族館、新光影城、IKEA、華泰名品城等，都是非常適合全家大小一起出遊的商場和景點。鄭文燦也推薦暑假期間購買桃捷仲夏一日票，暢遊機捷沿線，現在買一送一最划算。

桃園機場捷運為推廣沿線特色景點，通車三年多以來致力於打造特色車站，帶動捷運沿線旅遊景點、希望藉此提升運量。此次與大頭佛娛樂有限公司互惠合作，將蔡桃貴2週歲回饋粉絲活動設於A2三重站，因鄰近新北大都會公園，成為一個機捷沿線超夯親子行程。

藉由蔡阿嘎、蔡桃貴等相關YouTube頻道及臉書、IG貼文宣傳，桃捷公司希望在疫情趨緩期間，鼓勵爸爸媽媽帶著小朋友以及全家人走向戶外，搭乘桃園機場捷運來趟輕鬆、便利的親子行程，也可藉此培養小朋友從小搭乘大眾運輸工具的綠色環保觀念。

「蔡桃貴主題車站」有蔡桃貴從出生、拍攝第一本寫真、開設YouTube頻道等大小事。其中，站內1:1打造的桃貴遊戲屋，裡面滿滿的玩具真實呈現蔡桃貴遊戲區，更是粉絲們拍照打卡的超夯熱點，還有許多超萌蔡桃貴立牌、讓看展的粉絲們拍得不亦樂乎。

站內月台層還展出許多粉絲對蔡桃貴的創作手繪圖，希望透過這次的回饋粉絲展覽，也把粉絲的用心一併呈現。為期七個月的展期（至2021年2月28日），大頭佛娛樂公司也配合節慶推出主題明信片讓粉絲集章紀念兌換小禮物。桃捷公司歡迎全台灣的貴粉們購買一日票，每月規劃一趟桃捷小旅行，帶著溫暖、感動、愉悅的心情，蒐集最完整、最可愛的蔡桃貴紀念小物。

機場捷運

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