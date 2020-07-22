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癌症高居死因首位　重大疾病發生率高 南山人壽建議三大原則　儘早建構完整重疾保障

文 / 華國玉

根據衛生福利部最新公布的「108年國人死因統計結果」，「癌症」已連續38年蟬聯國人十大死因的首位，心臟疾病及肺炎則排名第二及第三。再次突顯出癌症、心血管疾病等重大疾病或慢性疾病的威脅無處不在，是危害國人健康的主要潛在風險。南山人壽建議國人即早正視並預防罹患重大疾病的風險，同時盡早建構完整保障。

從南山人壽內部統計資料顯示，去(108)年重大疾病險的平均理賠金額約為新台幣50萬元，相比目前若罹患重大疾病所需的醫療費用水準，如治癒癌症的標靶治療費用動輒百萬，國人的重大疾病險保額明顯不足，再加上近年低利率影響，終身型健康險商品的保費負擔較以往提高許多，在預算有限的情況下國人多選擇投保較低額度。

南山人壽也建議，民眾可依循三大投保原則：一、「選擇保費較便宜的定期險提高保額」：以「南山人壽樂健康祥定期健康保險 (10TDD) 」為例，提供10年定期保障並保證續保、倘若罹患重度重大疾病，保險金可以一次性給付、重度重大疾病還能豁免保險費。

二、「選擇外溢保單兼具健康促進與獎勵機制」：以「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險 (10TSDD) 」為例，保障範圍除針對29項特定重大傷病提供一次性給付，投保後如果健檢體況達標者可再享有增額給付外，保戶亦可選擇使用「BAM活力洋溢App」(由ReMark開發所有)輕鬆做好自主健康管理。

三、「善用定期重疾險之改換契約權利，適時改換為終身險延續保障」，以「南山人壽圓滿康祥終身健康保險(PDD)」為例，繳費20年，契約有效期間內可提供輕、重度重大疾病一次性給付及身故等之終身保障。

台灣已正式邁入高齡社會，國人普遍越來越長壽，南山人壽提醒民眾積極提高自我的健康風險意識，並進一步選擇適合的保險商品來填補重大疾病的保障缺口，讓人生下半場同樣精彩。客戶服務中心0800-020-060，或至南山人壽企業網站查詢。

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