中天「化療漾」內服液 取得加拿大發明專利

中天(4128)今(21)日公告「化療漾」內服液取得加拿大發明專利;中天同時公告6月自結獲利,稅後純益9.75億元,每股純益2.48元;中天股價連日來重挫,今日仍是以跌停69.3元作收,已連續7根跌停板。

中天公告指出,今日接獲專利事務所通知,中天生技「化療漾」內服液取得加拿大發明專利專利名稱「USE OF A FERMENTED SOY EXTRACT FOR MANUFACTURE OF A PREBIOTICCOMPOSITION」,專利證書字號2,805,319。

中天表示,這項產品已取得美國、中華民國、日本、中華人民共和國、香港特別行政區、歐洲、韓國、印尼、印度、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國的發明專利。

中天有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準, 因此公告相關訊息,6月自結營收1.19億元,月減2.45%,年增7.16%;稅前淨利10.02億元,較去年同期由虧轉盈優;稅後純益9.75億元,較去年同期由虧轉盈優,每股純益2.48元。

中天第1季營收4.17億元,稅前虧損1.68億元,稅後虧損1.79億元,每股虧損0.45元;自結最近2個月累計(5~6月)稅前淨利18.43億元,稅後純益17.81億元,每股純益4.53元。

中天今日重挫以跌停69.3元開出後鎖死到終場,已是連續第7根跌停。