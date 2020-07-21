中天「化療漾」內服液 取得加拿大發明專利
中天(4128)今(21)日公告「化療漾」內服液取得加拿大發明專利；中天同時公告6月自結獲利，稅後純益9.75億元，每股純益2.48元；中天股價連日來重挫，今日仍是以跌停69.3元作收，已連續7根跌停板。
中天公告指出，今日接獲專利事務所通知，中天生技「化療漾」內服液取得加拿大發明專利專利名稱「USE OF A FERMENTED SOY EXTRACT FOR MANUFACTURE OF A PREBIOTICCOMPOSITION」，專利證書字號2,805,319。
中天表示，這項產品已取得美國、中華民國、日本、中華人民共和國、香港特別行政區、歐洲、韓國、印尼、印度、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國的發明專利。
中天有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 因此公告相關訊息，6月自結營收1.19億元，月減2.45%，年增7.16%；稅前淨利10.02億元，較去年同期由虧轉盈優；稅後純益9.75億元，較去年同期由虧轉盈優，每股純益2.48元。
中天第1季營收4.17億元，稅前虧損1.68億元，稅後虧損1.79億元，每股虧損0.45元；自結最近2個月累計(5~6月)稅前淨利18.43億元，稅後純益17.81億元，每股純益4.53元。
中天今日重挫以跌停69.3元開出後鎖死到終場，已是連續第7根跌停。
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