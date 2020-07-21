快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

保瑞與日本大廠SSP簽訂新約 拓展OTC與保健市場布局

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

保瑞藥業（6472）宣布旗下子公司宇泰欣與日本藥妝市場第三大藥廠SSP簽定三年新約，獨家代理該公司在台全品項產品，強化保瑞在台灣消費保健品市場的銷售布局。

保瑞表示，目前集團已在指示用藥、保健食品、皮膚護理等領域站穩腳步，藉此合作契機，可拓展產品領域，跨足止痛、營養補充、口腔護理等熱門範疇，目前國人熟悉的SSP藥廠銷售品牌包括EVE、ハイチオールC等，均為國人赴日本經常選購的暢銷產品。

根據IMS Health統計，台灣保健品銷售市場每年有超過千億台幣的規模，全球市場研究顧問公司Kantar今年3月針對801位16歲以上的台灣民眾進行的調查也發現，約有超過三分之一的民眾有攝取營養保健品習慣。尤其在疫情爆發後，每人平均服用的品項從2.1種提升至4.4種，其中又以B群相關產品為最大宗，約占51%，而宇泰欣所代理的「俏正美Chocola BB」、「愛斯飛特」就是屬於B群相關產品。

看準龐大的市場商機，保瑞旗下子公司宇泰欣獨家代理「日本第三大藥妝公司-SSP」、「日本第四大製藥公司-衛采」以及「全球最大順勢療法產品製造商-布瓦宏」等三大藥廠在台產品銷售，自有品牌博世特益木發泡錠亦為市場熱銷產品。保瑞也持續拓展市場通路，全台包括屈臣氏、康是美、大樹連鎖藥局、寶雅通路門市均有銷售宇泰欣經銷產品。

保瑞 護理

延伸閱讀

日本台灣熱擴及出版圈 日本引進三民高中歷史教科書

日本企業高管：經濟復甦至少要等兩年後才看得到

日本消費者物價停止下滑 3月來首見！

「拮据卻美好」教授談他的日本東京大學求學時代

相關新聞

美容股恢復舉辦招商大會 下半年業績添柴火

受到新冠肺炎疫情影響，美容產業上半年在疫情爆發後，在中國的實體活動完全暫停，但隨著疫情趨緩，下半年逐漸恢復舉辦招商大會，...

富不過三代？遍訪1452個華人家族，企業長青秘訣是不做這件事！

近日有一本企管夯書問世，出版才一個月，就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名，並趕著三刷。為何大家搶著看？原來，這本《戰勝黑天鵝──打破富不過三代的魔咒》探討的是東西方家族企業的長青秘訣。究竟這本書如何端出解方、打破華人「富不過三代」的魔咒？

生華科結盟輝瑞 攻抗癌藥

台灣首例，生華科攜手輝瑞。生華科昨（20）日宣布，獲全球第一大藥廠輝瑞（PFizer）青睞，與美國攝護腺癌基金會，共同贊...

胡定吾眼光準 挖生醫金礦

生華科董座胡定吾與總座宋台生兩人，是20幾年的老朋友也是老戰友。兩人曾聯袂投資生技業，又一起創辦生華科並達成許多里程碑，...

家樂福：併購頂好 無壟斷問題

家樂福總經理王俊超昨（20）日表示，針對家樂福併購頂好超市一案，外界認為統一是家樂福的股東，可能會有壟斷問題，但統一持股...

家樂福搶「鮮」機 結盟虱目魚加工廠

量販龍頭家樂福自營品牌戰線由民生必需品延伸至生鮮領域，由於虱目魚為家樂福魚類熱賣第二名，家樂福昨（20）日宣布，與全台前...

管理錦囊／大同案應速戰速決

今年6月30日大同召開股東會改選董監事，公司派自行引用企併法，剔除高達53%股東的表決權，引發爭議，金管會在當天宣示此舉...

行銷望遠鏡／品牌商譽的行銷力量

品牌、商譽都是公司長期投入巨資，費盡心思，透過行銷與廣告傳播技術，明示或暗示產品或公司的本質與特性，持續不斷型塑而建立起...

創新實戰／臉書搭橋 社群電商超紅火

新冠肺炎疫情改變了人們的生活型態，在疫情影響下，網路購物、線上訂餐以及數位學習等領域的消費成為當今新趨勢，儘管疫情漸漸趨...

商業興觀點／餐飲業四招搶疫後商機

隨著我國新冠肺炎疫情趨緩，國內餐飲相關行業也逐步從谷底復甦，也開始搶攻振興券的商機。

看好併購頂好強強聯手 家樂福總經理：已做好準備

家樂福集團6月宣布收購頂好及JASONS超市，家樂福總經理王俊超今天談及併購進度時表示，內部的準備工作都已完成，正在等公...

盛弘旗下哈佛立足內科 與上準簽訂細胞檢測攻高端市場

盛弘（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心...

熱門新聞

210萬藝fun券得主出爐 身分證尾數這七個號碼得獎了

他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

經濟解析／日本為什麼需要台積電？

藝FUN券封關囉！註冊破300萬人 明直播抽出200萬得主

再度收購台企？立訊傳併鎧勝 打造「陸版鴻海」

14萬浪漫客庄旅遊券得主出爐囉 沒中者還有機會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。