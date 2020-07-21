快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

研調：2020偏光片供過於求 陸廠將占全球逾四成產能

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

根據TrendForce顯示器研究處最新調查，今年（2020）受到新冠病毒疫情衝擊，以及韓國液晶面板（LCD）產能收斂的影響下，整體大尺寸面板投入面積成長相對有限，但今年偏光片廠商於上、下半年各有一條2,500mm的產線加入量產，因此相較於2019年，偏光片有供給過剩之虞，預估供過於求的比例約12.3%。

TrendForce表示，在LGC的偏光片事業尚未出售前，以25%的產能占比位居市場第一；日東與住友化學則並列第二，主因為住友化學在2019下半年透過控股方式將日本三立子納入旗下，總產能占比提升至21%，已達到與日東相同的水準。而目前中國面板廠不論在產能以及出貨量皆為全球第一，相關零組件國產化勢必成為首要目標，在杉杉集團拿下LGC經營權後，若再將盛波光電、三利譜、昆山奇美材料等公司的產能納入考慮，中國廠商總產能占比將首度突破四成，對於中國偏光片事業版圖的擴張相當具有指標性。

然而，偏光片最關鍵的上游補償膜與保護膜，不論是PVA或是PMMA、COP等薄膜供應仍由日、韓廠商掌握，若杉杉集團只單純接手LGC的產線和現有業務，在整體大尺寸LCD偏光片市場競爭依然劇烈的情況下，仍然會面臨沉重的經營壓力，勢必要針對相關項目加速布局，不論是透過技術轉移或專利授權的方式取得相關薄膜材料的研發能量，中國廠商才有機會進一步擴大其產能面的優勢。

大尺寸面板 LCD

延伸閱讀

明基材貼息 Q3旺季可期

何理互動運用偏光片 創造真實與幻境超感空間

面板類股帶量強漲 友達重返10元票面價

研調：2020年電競顯示器出貨估年增37% IPS積極搶市

相關新聞

美容股恢復舉辦招商大會 下半年業績添柴火

受到新冠肺炎疫情影響，美容產業上半年在疫情爆發後，在中國的實體活動完全暫停，但隨著疫情趨緩，下半年逐漸恢復舉辦招商大會，...

富不過三代？遍訪1452個華人家族，企業長青秘訣是不做這件事！

近日有一本企管夯書問世，出版才一個月，就在博客來網路書店即時排行榜衝上前四名，並趕著三刷。為何大家搶著看？原來，這本《戰勝黑天鵝──打破富不過三代的魔咒》探討的是東西方家族企業的長青秘訣。究竟這本書如何端出解方、打破華人「富不過三代」的魔咒？

生華科結盟輝瑞 攻抗癌藥

台灣首例，生華科攜手輝瑞。生華科昨（20）日宣布，獲全球第一大藥廠輝瑞（PFizer）青睞，與美國攝護腺癌基金會，共同贊...

胡定吾眼光準 挖生醫金礦

生華科董座胡定吾與總座宋台生兩人，是20幾年的老朋友也是老戰友。兩人曾聯袂投資生技業，又一起創辦生華科並達成許多里程碑，...

家樂福：併購頂好 無壟斷問題

家樂福總經理王俊超昨（20）日表示，針對家樂福併購頂好超市一案，外界認為統一是家樂福的股東，可能會有壟斷問題，但統一持股...

家樂福搶「鮮」機 結盟虱目魚加工廠

量販龍頭家樂福自營品牌戰線由民生必需品延伸至生鮮領域，由於虱目魚為家樂福魚類熱賣第二名，家樂福昨（20）日宣布，與全台前...

管理錦囊／大同案應速戰速決

今年6月30日大同召開股東會改選董監事，公司派自行引用企併法，剔除高達53%股東的表決權，引發爭議，金管會在當天宣示此舉...

行銷望遠鏡／品牌商譽的行銷力量

品牌、商譽都是公司長期投入巨資，費盡心思，透過行銷與廣告傳播技術，明示或暗示產品或公司的本質與特性，持續不斷型塑而建立起...

創新實戰／臉書搭橋 社群電商超紅火

新冠肺炎疫情改變了人們的生活型態，在疫情影響下，網路購物、線上訂餐以及數位學習等領域的消費成為當今新趨勢，儘管疫情漸漸趨...

商業興觀點／餐飲業四招搶疫後商機

隨著我國新冠肺炎疫情趨緩，國內餐飲相關行業也逐步從谷底復甦，也開始搶攻振興券的商機。

看好併購頂好強強聯手 家樂福總經理：已做好準備

家樂福集團6月宣布收購頂好及JASONS超市，家樂福總經理王俊超今天談及併購進度時表示，內部的準備工作都已完成，正在等公...

盛弘旗下哈佛立足內科 與上準簽訂細胞檢測攻高端市場

盛弘（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心...

熱門新聞

210萬藝fun券得主出爐 身分證尾數這七個號碼得獎了

他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

經濟解析／日本為什麼需要台積電？

藝FUN券封關囉！註冊破300萬人 明直播抽出200萬得主

再度收購台企？立訊傳併鎧勝 打造「陸版鴻海」

14萬浪漫客庄旅遊券得主出爐囉 沒中者還有機會！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。